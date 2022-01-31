Представлены умные часы Ambrane FitShot Zest

Компания Ambrane, которая занимается аксессуарами для мобильных телефонов, выпустила умные часы, получившие название Ambrane FitShot Zest. Они поддерживают голосовое общение через сопряжённый по Bluetooth смартфон.

Умные часы оснащены 1,7-дюймовым дисплеем разрешением 240 × 280 пикселей и поддерживают более 60 циферблатов. Предусмотрено 10 спортивных режимов. Устройство поддерживает круглосуточное отслеживание частоты сердечных сокращений, мониторинг уровня кислорода в крови (SpO2), позволяет замерять артериальное давление, отслеживать качество и продолжительность сна, а также менструальный цикл.



Фото: Gizmochina

Умные часы Ambrane FitShot Zest соответствуют степени защиты от пыли и влаги IP67. Часы поддерживают удалённое управление музыкальным проигрывателем и камерой. Компания обещает семь дней использования без подзарядки.

Первые покупатели смогут приобрести новинки по цене 40 долларов.