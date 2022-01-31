Гибридный кроссовер Aito M5 выпустят в феврале и доставят покупателям в марте

Генеральный директор Huawei Consumer Business Юй Чэндун (Yu Chengdong) заявил, что первая партия гибридных кроссоверов Aito M5 будет выпущена в конце февраля и доставлена покупателям в марте. В апреле компания планирует заметно нарастить поставки.

Всего было доступно три модели в ценовом диапазоне от 39 000 до 50 000 долларов. Aito M5 оснащён двумя электромоторами, расположенными на двух осях, мощностью 224 и 204 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4 секунды, а средний расход топлива равен 0,8 л на 100 км пути.



Фото: Mydrivers

Один из наиболее примечательных аспектов нового автомобиля Aito — работа под управлением операционной системы Huawei HarmonyOS. Он также предложит водителям умную кабину HarmonyOS Smart Cockpit. Габариты машины составляют 4770 х 1930 х 1625 мм при колёсной базе 2880 мм. В машине установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 125 л.с., который вращает генератор для подзарядки батареи в пути. При этом его можно использовать в режиме только электрической энергии.



Фото: Mydrivers

Aito M5 называют самым дорогим умным устройством Huawei, ведь это не просто автомобиль: он оснащён операционной системой HarmonyOS, интеллектуальной кабиной Huawei, 2K-экраном HDR, звуковой системой Huawei мощностью 1000 Вт, фирменным автопилотом компании и прочими электронными помощниками.

Топовая версия массой 1,3 т обеспечит запас хода более 1000 км.