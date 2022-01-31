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В Польше отменят «въездной» карантин

В Польше отменят «въездной» карантин

11 февраля в Польше отменят карантин, который требовали после контакта с зараженным лицом, также отменят «въездной» карантин.

Об этом сообщает Польское радио.

«В феврале серьезная угроза для системы здравоохранения фактически пройдет. Надеюсь, что в марте можно будет принять смелые решения о полном снятии и ослаблении ограничений», — заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

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По его словам, 8 февраля впервые в национальном масштабе уменьшилось количество госпитализаций из-за COVID-19. Течение заболевания становится более легким, время госпитализации уменьшается примерно до недели, тогда как во время четвертой волны этот период длился 10 суток и дольше.

Минздрав Польши изменил правила изоляции и карантина. С 15 февраля изоляция инфицированных коронавирусом продлится 7 дней, а не 10 дней. Также с 15 февраля карантин и самоизоляцию будут засчитывать одновременно.

Кроме того, с 11 февраля будет отменен карантин после контакта с зараженным лицом и «въездной» карантин. Будет действовать только 7-дневный карантин для тех, кто приезжает в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны.

Также 21 февраля все ученики вернутся в школы к стационарной форме обучения.

По материалам Корреспондент.net
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