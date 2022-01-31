Правительство передало в распоряжение «Укравтодора» часть трассы в Фастове

Кабинет министров передал в распоряжение «Укравтодора» трассу через Фастов (Киевская область), протяженностью 2,7 км.

Об этом говорится в проекте распоряжения правительства.

Согласно документу, правительство согласилось с предложением Государственного агентства автомобильных дорог и Фастовского горсовета передать участок автомобильной дороги Р-04 «Укравтодора». Протяженность трассы Р-04 Киев – Фастов – Белая Церковь – Тараща – Звенигородка – 2,712 км

В пояснительной записке указано, что это сделано для ремонтных работ и создания условий непрерывного и безопасного движения транспорта.

“За годы эксплуатации, а также из-за большого потока автомобилей, в частности крупногабаритных, указанный участок дороги находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует капитального ремонта, который возможно провести только за счет государственного бюджета», – говорится в документе.

Известно, что этот участок дороги был построен в 1984-1985 годах. Он объединяет промышленные и административные центры Киевской и Черкасской областей. Рядом с участком трассы расположена промышленная зона индустриального парка «Фастиндастри».