Цены на алюминий взлетели до максимума почти за 14 лет

Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) выросли до самого высокого уровня с 2008 года — $3236 за тонну, передает Reuters.

С начала года металл, используемый в транспорте и производстве упаковок, подорожал на 14%. В прошлом году стоимость алюминия выросла на 42%. Рост цен произошел на фоне ограничения Китаем производства легкого металла, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды.

Китай начал сокращать производство, чтобы уменьшить загрязнение воздуха в преддверии зимних Олимпийских игр. По мнению аналитиков, рост спроса приведет к росту цен в долгосрочной перспективе.

Также отмечается, что на рост цен влияет угроза санкций против России, которая также является крупным производителем алюминия, в случае вторжения армии РФ на территорию Украины.

Запасы алюминия на зарегистрированных на LME складах упали до самого низкого уровня с 2007 года и составили 767 700 тонн. В марте прошлого года они составляли почти 2 млн. тонн.

На складах Шанхайской фьючерсной биржи (ShFE) запасы этого металла упали почти на 20% – до 266 906 тонн с начала года. Отмечается, что в этот период запасы ShFE обычно растут.