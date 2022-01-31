Цены на алюминий взлетели до максимума почти за 14 лет

Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) выросли до самого высокого уровня с 2008 года — $3236 за тонну, передает Reuters.
С начала года металл, используемый в транспорте и производстве упаковок, подорожал на 14%. В прошлом году стоимость алюминия выросла на 42%. Рост цен произошел на фоне ограничения Китаем производства легкого металла, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды.
Китай начал сокращать производство, чтобы уменьшить загрязнение воздуха в преддверии зимних Олимпийских игр. По мнению аналитиков, рост спроса приведет к росту цен в долгосрочной перспективе.
Также отмечается, что на рост цен влияет угроза санкций против России, которая также является крупным производителем алюминия, в случае вторжения армии РФ на территорию Украины.
Запасы алюминия на зарегистрированных на LME складах упали до самого низкого уровня с 2007 года и составили 767 700 тонн. В марте прошлого года они составляли почти 2 млн. тонн.
На складах Шанхайской фьючерсной биржи (ShFE) запасы этого металла упали почти на 20% – до 266 906 тонн с начала года. Отмечается, что в этот период запасы ShFE обычно растут.
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