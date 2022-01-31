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Цены на алюминий взлетели до максимума почти за 14 лет

Цены на алюминий взлетели до максимума почти за 14 лет

Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) выросли до самого высокого уровня с 2008 года — $3236 за тонну, передает Reuters.

С начала года металл, используемый в транспорте и производстве упаковок, подорожал на 14%. В прошлом году стоимость алюминия выросла на 42%. Рост цен произошел на фоне ограничения Китаем производства легкого металла, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды.

Китай начал сокращать производство, чтобы уменьшить загрязнение воздуха в преддверии зимних Олимпийских игр. По мнению аналитиков, рост спроса приведет к росту цен в долгосрочной перспективе.

Также отмечается, что на рост цен влияет угроза санкций против России, которая также является крупным производителем алюминия, в случае вторжения армии РФ на территорию Украины.

Запасы алюминия на зарегистрированных на LME складах упали до самого низкого уровня с 2007 года и составили 767 700 тонн. В марте прошлого года они составляли почти 2 млн. тонн.

На складах Шанхайской фьючерсной биржи (ShFE) запасы этого металла упали почти на 20% – до 266 906 тонн с начала года. Отмечается, что в этот период запасы ShFE обычно растут.

По материалам НВ
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