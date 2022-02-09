10% портфеля в наличке: миллиардеры США резко сократили вложения в акции

60% американских миллиардеров сегодня держат более 10% портфеля в наличке, воздерживаясь от инвестирования в акции компаний.
Об этом сообщает Bloomberg.
На фоне резкого падения фондового рынка миллиардеры из США сократили вложения в бумаги американских корпораций.
Самых богатых людей планеты серьезно обеспокоил обвал индекса S&P 500 в начале 2022 года: 60% богачей сегодня держат более 10% портфеля в наличности, отказываясь от идеи инвестировать в акции компаний. По данным Bloomberg, с момента проведения предыдущего опроса год назад доля миллиардеров, полагающиеся на наличный расчет, выросла на 2%.
Более 80% респондентов считают, что контроль за инфляцией должен стать для правительства Соединенных Штатов приоритетной задачей.
В ФРБ Атланты ожидают, что в этом году американский регулятор проведет 3-4 повышения процентных ставок, тогда как ряд аналитиков прогнозирует семикратный пересмотр показателя до конца 2022-го.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минимальный размер оплаты труда в Европе в 2022 году (инфографика)Вчера, 08:29 - 2460 14
Сколько налогов ежемесячно платит каждый украинец из своей зарплатыВчера, 10:45 - 1785 7
До конца отопительного сезона в хранилищах останется 7 миллиардов кубометров газа — МинэкономикиПозавчера, 23:59 - 505 4
«Дочка» Samsung приобрела украинский стартапПозавчера, 22:02 - 893 3
Миру прогнозируют профицит сахараВчера, 05:14 - 935 3
Как унаследовать имущество, не охваченное завещаниемВчера, 10:10 - 3426
Минимальный размер оплаты труда в Европе в 2022 году (инфографика)Вчера, 08:29 - 2460 14
Квартира с долгами за коммуналку: должен ли новый владелец их оплачиватьВчера, 16:46 - 2020
Сколько налогов ежемесячно платит каждый украинец из своей зарплатыВчера, 10:45 - 1785 7
Лишняя трата времени: вакансии, на которые не стоит откликатьсяВчера, 17:04 - 1193
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 485
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2711 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1485
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3407
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1613 2