10% портфеля в наличке: миллиардеры США резко сократили вложения в акции

60% американских миллиардеров сегодня держат более 10% портфеля в наличке, воздерживаясь от инвестирования в акции компаний.

Об этом сообщает Bloomberg.

На фоне резкого падения фондового рынка миллиардеры из США сократили вложения в бумаги американских корпораций.

Самых богатых людей планеты серьезно обеспокоил обвал индекса S&P 500 в начале 2022 года: 60% богачей сегодня держат более 10% портфеля в наличности, отказываясь от идеи инвестировать в акции компаний. По данным Bloomberg, с момента проведения предыдущего опроса год назад доля миллиардеров, полагающиеся на наличный расчет, выросла на 2%.

Более 80% респондентов считают, что контроль за инфляцией должен стать для правительства Соединенных Штатов приоритетной задачей.

В ФРБ Атланты ожидают, что в этом году американский регулятор проведет 3-4 повышения процентных ставок, тогда как ряд аналитиков прогнозирует семикратный пересмотр показателя до конца 2022-го.