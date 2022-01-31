ЕБРР выделил $50 млн кредита для Dragon Capital

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение $50 млн для Dragon Capital Investments Ltd на развитие и управление индустриальной и логистической недвижимостью.
Об этом сообщил управляющий директор компании Dragon Capital Владимир Тимочко.
Согласно описанию проекта на сайте банка, средства будут направлены в акционерный капитал для создания совместного предприятия с Dragon Capital Investments Ltd. Предприятие будет инвестировать в приобретение и развитие коммерческой недвижимости в Украине, в частности в производственные и логистические активы в Киевской области и других регионах.
Кроме того, активы предприятия будут соответствовать нормам международного «зеленого» сертификата Breeam. Компания также присоединится к инициативе GRESS, которая устанавливает стандарты экологических, социальных и управленческих показателей коммерческой недвижимости и инфраструктуры.
По данным банка, общая сумма проекта составляет $143 млн.
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