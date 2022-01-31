ЕБРР выделил $50 млн кредита для Dragon Capital

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение $50 млн для Dragon Capital Investments Ltd на развитие и управление индустриальной и логистической недвижимостью.

Об этом сообщил управляющий директор компании Dragon Capital Владимир Тимочко.

Согласно описанию проекта на сайте банка, средства будут направлены в акционерный капитал для создания совместного предприятия с Dragon Capital Investments Ltd. Предприятие будет инвестировать в приобретение и развитие коммерческой недвижимости в Украине, в частности в производственные и логистические активы в Киевской области и других регионах.

Кроме того, активы предприятия будут соответствовать нормам международного «зеленого» сертификата Breeam. Компания также присоединится к инициативе GRESS, которая устанавливает стандарты экологических, социальных и управленческих показателей коммерческой недвижимости и инфраструктуры.

По данным банка, общая сумма проекта составляет $143 млн.