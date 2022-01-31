Укрзализныця планирует «большую стройку» в Киеве и области

Укрзализныця намерена построить 60 новых железнодорожных платформ в Киеве и области.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Работы ведутся в рамках программы президента Владимира Зеленского, даже объявлен тендер на поиск партнера для разработки проектно-сметной документации.
До конца года должны составить проект для почти 60 железнодорожных платформ на 30 станциях и остановочных пунктах в Киеве и области. Все платформы будут частью проекта Kyiv City Ехргеѕѕ.
Отмечается, что на новых платформах будут учтены потребности маломобильного населения — в частности установят пандусы, проложат пешеходные переходы через пути, обустроят тактильную навигацию. Также предусмотрены турникетные системы, информационные табло, камеры видеонаблюдения, средства экстренного вызова помощи и энергоэффективное освещение.
«Все платформы должны быть оборудованы навесами, альтернативными источниками энергоснабжения и подогревом части платформ — шириной 1 м от края. Кроме того, на всех платформах должны быть урны для раздельного мусора и велопарковки. Предпочтение будут отдавать материалам и конструкциям отечественного производства», — отметили в УЗ.
Kyiv City Express — это транспортная железнодорожная система, которая соединит со столицей города-спутники: Бровары, Борисполь, Боярку, Белую Церковь, Бучу, Вишневое, Вышгород, Васильков, Ирпень, Мироновку, Фастов. Система будет насчитывать 46 станций и охватит примерно 343 км пути, также будет новый, модернизированный подвижной состав электропоездов.
В декабре прошлого года в рамках проекта Kyiv City Express начали курсировать пригородные поезда из Василькова в Киев.
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