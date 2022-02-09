Украина потеряет четверть трудовых ресурсов за 10 лет — Институт будущего

Украина ежегодно теряет около $30 млрд из-за оттока трудовых ресурсов за рубеж, в общей сложности, по предварительным подсчетам, страна за 10 лет потеряет 5 млн трудоспособных людей.

Об этом рассказала консультант по экономическим вопросам «Украинского института будущего» (UIF) Юлия Самаева.

Почему уезжают из Украины? Основными причинами выезда украинцев на работу за границу являются низкая заработная плата, отсутствие работы по специальности и сложная экономическая ситуация в стране.

«Ежегодно 300-400 тыс. украинцев выезжают на работу за границу (преимущественно в Венгрию, Словакию, Польшу и др.), где существуют специальные программы привлечения наших граждан: упрощение правил въезда и пребывания, социальные пакеты, льготы, программы привлечения студентов и школьников… Через 10 лет Украина может потерять около 5 млн трудового населения», — отмечает эксперт.

Она подчеркнула, что достоверных цифр, отражающих реальную трудовую миграцию, нет.

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Поэтому Украине уже сегодня требуется разработка новой стратегии миграционной политики, которая снизит риски потери рабочих рук в стране.

Самаева считает, что стратегия борьбы с оттоком трудовых ресурсов обязательно должна содержать две составляющие:

возвращение украинских мигрантов на родину;

привлечение трудовых мигрантов из других стран.

По мнению директора экономических программ UIF Анатолия Амелина, такая стратегия должна базироваться на таких принципах:

стимулирование бизнес-активности в регионах со значительным трудовым оттоком (Западная Украина);

развитие совместных государственно-частных проектов;

улучшение качества образования;

запуск полноценной пенсионной реформы и страховой медицины с возможностью участия в ней мигрантов из других стран;

адаптационное обучение для мигрантов и их семей в Украине.

«Относительно возвращения украинских мигрантов в Украину, необходимо создание комплексной программы, которая содержит возможности повторной ассимиляции на родине, кредиты, гранты на открытие бизнеса, покупку недвижимости, льготы, инвестиционные программы и информационную поддержку», — отметил Амелин.

В то же время, привлечение трудовых мигрантов из других стран должно базироваться на упрощении правил въезда и пребывания, трудового оформления, упрощения интеграции и адаптации.