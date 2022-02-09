Льготное растаможивание «еврономеров»: сколько денег уплатили в бюджет

В период с 15 июня 2021 года по 8 февраля 2022 года условиями льготной растаможки автомобилей воспользовались 88 тыс. машин на еврономерах. В госбюджет уплачено более 3 млрд грн.

Об этом говорят данные Государственной таможенной службы.

Лидерами среди таможен по количеству оформленных авто стали:

Закарпатская таможня – 15 195 авто;

Киевская таможня – 11 084 авто;

Одесская таможня – 10 471 авто;

Ивано-Франковская таможня – 6 027 авто;

Черновицкая таможня – 5 636 авто.

Напомним, что упрощениями можно было воспользоваться с 15 июня 2021 года:

до 11 ноября 2021 – основной 180-дневный период;

до 8 февраля 2022 года – 270-дневный период для участников боевых действий, которые находились непосредственно на территории Операции Объединенных сил более 90 дней со дня вступления в силу законов.

Временные упрощения касались:

легковых автомобилей (код 8703 согласно УКТ ВЭД ) и авто для перевозки грузов общей массой до 3,5 тон (код 8704 согласно УКТ ВЭД ),

) и авто для перевозки грузов общей массой до 3,5 тон (код 8704 согласно ), которые были ввезены в Украину в таможенных режимах временного ввоза или транзита и по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в Украине;

с года выпуска которых прошло 5 и более лет.



Инфографика: Государственная таможенная служба

Справка Finance.ua:

во вторник, 8 февраля, в Украине завершился срок действия закона, который предусматривал временное упрощение таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины. Поэтому с 9 февраля владельцы автомобилей на «еврономерах» снова начали получать штрафы.

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