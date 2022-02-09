0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

Льготное растаможивание «еврономеров»: сколько денег уплатили в бюджет

Льготное растаможивание «еврономеров»: сколько денег уплатили в бюджет

В период с 15 июня 2021 года по 8 февраля 2022 года условиями льготной растаможки автомобилей воспользовались 88 тыс. машин на еврономерах. В госбюджет уплачено более 3 млрд грн.

Об этом говорят данные Государственной таможенной службы.

Лидерами среди таможен по количеству оформленных авто стали:

  • Закарпатская таможня – 15 195 авто;
  • Киевская таможня – 11 084 авто;
  • Одесская таможня – 10 471 авто;
  • Ивано-Франковская таможня – 6 027 авто;
  • Черновицкая таможня – 5 636 авто.

Напомним, что упрощениями можно было воспользоваться с 15 июня 2021 года:

  • до 11 ноября 2021 – основной 180-дневный период;
  • до 8 февраля 2022 года – 270-дневный период для участников боевых действий, которые находились непосредственно на территории Операции Объединенных сил более 90 дней со дня вступления в силу законов.

Временные упрощения касались:

  • легковых автомобилей (код 8703 согласно УКТ ВЭД ) и авто для перевозки грузов общей массой до 3,5 тон (код 8704 согласно УКТ ВЭД),
  • которые были ввезены в Украину в таможенных режимах временного ввоза или транзита и по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в Украине;
  • с года выпуска которых прошло 5 и более лет.


Инфографика: Государственная таможенная служба

Справка Finance.ua:

  • во вторник, 8 февраля, в Украине завершился срок действия закона, который предусматривал временное упрощение таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины. Поэтому с 9 февраля владельцы автомобилей на «еврономерах» снова начали получать штрафы.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.

Сравнить и заказать кредит

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.