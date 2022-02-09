Льготное растаможивание «еврономеров»: сколько денег уплатили в бюджет

В период с 15 июня 2021 года по 8 февраля 2022 года условиями льготной растаможки автомобилей воспользовались 88 тыс. машин на еврономерах. В госбюджет уплачено более 3 млрд грн.
Об этом говорят данные Государственной таможенной службы.
Лидерами среди таможен по количеству оформленных авто стали:
Напомним, что упрощениями можно было воспользоваться с 15 июня 2021 года:
Временные упрощения касались:
Инфографика: Государственная таможенная служба
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