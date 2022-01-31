Банк Ярославского просит разрешения купить Pinbank

Банк «Кредит Днепр» бизнесмена Александра Ярославского направил НБУ пакет документов на покупку Pinbank российского бизнесмена Евгения Гинера.

Об этом Национальный банк сообщил в ответ на запрос Экономической правды.

«Национальный банк Украины в декабре 2021 года получил уведомление и пакет документов о намерении приобретения АО „Банк Кредит Днепр“ существенного участия в банке „Первый Инвестиционный Банк“», — говорится в ответе регулятора.

Там отмечают, что будут проводить проверку полученных документов на соответствие требованиям НБУ, а также их комплексность.

«Учитывая это, а также тот факт, что НБУ рассматривает документы, поданные для согласования приобретения существенного участия, и принимает решение в течение двух месяцев со дня получения полного пакета документов в определенном порядке, называть конкретные сроки принятия решения пока рано», — добавили в регуляторе.

Напоминаем, в 2020 году Александр Ярославский приобрел банк Кредит Днепр у олигарха Виктора Пинчука. В конце ноября 2021 года стало известно, что Антимонопольный комитет согласовал сделку по покупке Pinbank банком «Кредит Днепр».