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Банк Ярославского просит разрешения купить Pinbank

Банк Ярославского просит разрешения купить Pinbank

Банк «Кредит Днепр» бизнесмена Александра Ярославского направил НБУ пакет документов на покупку Pinbank российского бизнесмена Евгения Гинера.

Об этом Национальный банк сообщил в ответ на запрос Экономической правды.

«Национальный банк Украины в декабре 2021 года получил уведомление и пакет документов о намерении приобретения АО „Банк Кредит Днепр“ существенного участия в банке „Первый Инвестиционный Банк“», — говорится в ответе регулятора.

Там отмечают, что будут проводить проверку полученных документов на соответствие требованиям НБУ, а также их комплексность.

«Учитывая это, а также тот факт, что НБУ рассматривает документы, поданные для согласования приобретения существенного участия, и принимает решение в течение двух месяцев со дня получения полного пакета документов в определенном порядке, называть конкретные сроки принятия решения пока рано», — добавили в регуляторе.

Напоминаем, в 2020 году Александр Ярославский приобрел банк Кредит Днепр у олигарха Виктора Пинчука. В конце ноября 2021 года стало известно, что Антимонопольный комитет согласовал сделку по покупке Pinbank банком «Кредит Днепр».

По материалам Економічна Правда
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