0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 196 0

Межбанк: противостояние интересов крупных игроков продолжается

Межбанк: противостояние интересов крупных игроков продолжается

Как собственно и все первые два дня этой недели – среда на валютном рынке прошла в активном перетягивании «курсового каната» между крупными игроками. И если вчера в этом противостоянии «победили» продавцы, то сегодня явно в выигрыше оказались покупатели. Особенно те, кто не спешил заключать сделки в первой половине дня, а дождался второй половины сессии.

В итоге, доллар с утренних 27,98/28,00 подешевел до 27,925/27,945 гривен к концу дня на 5,5 копеек. Нацбанк сегодня на рынок не выходил и продолжает выдерживать паузу и проведением интервенций.

Как и вчера – борьба между крупными покупателями и продавцами шла с переменным успехом. В начале дня спрос превышал предложение и котировки доллара постепенно выросли до 27,985/28,005 к 11 часам, а затем ненадолго замерли на уровне 27,98/28,00 гривен к полудню.

Но затем ситуация быстро стала меняться. Предложение сохранялось, а вот спрос начал сокращаться. И продавцы, скрепя сердце, стали снижать свои ценники. К обеду курс просел до 27,97/27,99 гривен, а после него котировки ушли и ниже.

В 14 часов доллар котировался по 27,955/27,975 гривен, к 15:00 котировки упали до 27,935/27,955 гривен, а к концу дня курс доллара опустился до 27,925/27,945.

Но если смотреть на поведение котировок в ретроспективе последних трех-четырех рабочих дней, то явно вырисовывается боковой тренд по курсу доллара и по нашим прогнозам он продлится еще до начала периода бюджетных платежей у клиентов.

Главные события 9 февраля на валютном рынке:

1) Доллар за день просел на 5,5 копеек – с утренних 27,98/28,00 до 27,925/27,945 гривен, а курс евро почти не изменился и остался на уровне 31,92/31,94 гривен.

2) Нацбанк не выходил сегодня на рынок.

3) Справочный курс доллара на 12:00 в среду находился на отметке 27,9932 гривен, а официальный курс на 10 февраля 2022 года установлен на уровне 27,9795 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,92 / 27,94
евро – 31,91 / 31,93

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1428 / 1,1430

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.