В Украине за оплату товаров и услуг могут выдавать электронный чек вместо привычного фискального бумажного. Finance.ua как портал, который учит экономить, рассказывает, что такое е-чек, каким образом его выдают и зачем.
Как объясняет ФинКульт, е-чек – это электронный фискальный чек, который подтверждает факт приобретения товара или услуги за наличный или безналичный расчет банковской картой.
Согласно законодательству, все предприниматели, относящиеся к ФЛП 2-4 группы, за некоторыми исключениями, должны устанавливать РРО и выдавать покупателям фискальные чеки. Электронный чек – это тот же фискальный чек, но в цифровом виде.
Когда и как выдают электронный чек.
Е-чек выдают своим клиентам предприниматели, которые пользуются программным РРО – это документ, который был сформирован и отправлен на сервер налоговой. Там е-чек регистрируется при получении фискального номера. Именно этот номер и дата оплаты печатаются на каждом фискальном документе в виде QR-кода.
После прохождения транзакции клиентам генерируется QR-код, который они могут получать:
Почему это удобно для клиентов:
Проверить электронный чек на действительность можно с помощью государственного онлайн-сервиса. Информация о Е-чеке появляется на веб-портале ГНС через реестр «Поиск фискального чека», который находится в открытой части Электронного кабинета, по ссылке.
Проверка Е-чека через электронный сервис – это установление вероятности его данных и факта передачи в ГНС, является залогом защиты прав граждан как потребителей, предоставления гарантии, обмена или возврата товара, устранения недостатков и оберегает от покупки контрабандных или фальсифицированных товаров.
Если Е-чек отсутствует по результатам поиска средствами электронного кабинета, то необходимо повторно проверить введенные данные в поисковых реквизитах и повторить поиск.
В случае отсутствия Е-чека можно отправить письмо по адресу infozvit@sfs.gov.ua с сообщением о его отсутствии в ГНС, где будет изучена причина, по которой электронный чек не попал в систему, и приняты соответствующие меры.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минимальный размер оплаты труда в Европе в 2022 году (инфографика)Вчера, 08:29 - 3556 15
Сколько налогов ежемесячно платит каждый украинец из своей зарплатыВчера, 10:45 - 2335 7
Украина потеряет четверть трудовых ресурсов за 10 лет — Институт будущегоВчера, 21:13 - 1018 5
Квартира с долгами за коммуналку: должен ли новый владелец их оплачиватьВчера, 16:46 - 5491 3
Через восемь лет Украина на треть будет состоять из пенсионеровВчера, 14:39 - 1199 3
Квартира с долгами за коммуналку: должен ли новый владелец их оплачиватьВчера, 16:46 - 5491 3
Какие льготы положены людям с инвалидностью I и II группВчера, 19:27 - 3815
Лишняя трата времени: вакансии, на которые не стоит откликатьсяВчера, 17:04 - 1853
Эксперты назвали Android-смартфоны, которыми пользователи больше всего довольны (инфографика)Вчера, 22:27 - 1672 1
Самые дешевые города для аренды жилья в Европе7 ч. назад - 1223
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 510
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2763 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1502
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3443
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1630 2