В Украине за оплату товаров и услуг могут выдавать электронный чек вместо привычного фискального бумажного. Finance.ua как портал, который учит экономить, рассказывает, что такое е-чек, каким образом его выдают и зачем.

Как объясняет ФинКульт, е-чек – это электронный фискальный чек, который подтверждает факт приобретения товара или услуги за наличный или безналичный расчет банковской картой.

Согласно законодательству, все предприниматели, относящиеся к ФЛП 2-4 группы, за некоторыми исключениями, должны устанавливать РРО и выдавать покупателям фискальные чеки. Электронный чек – это тот же фискальный чек, но в цифровом виде.

Когда и как выдают электронный чек.

Е-чек выдают своим клиентам предприниматели, которые пользуются программным РРО – это документ, который был сформирован и отправлен на сервер налоговой. Там е-чек регистрируется при получении фискального номера. Именно этот номер и дата оплаты печатаются на каждом фискальном документе в виде QR-кода.

После прохождения транзакции клиентам генерируется QR-код, который они могут получать:

на электронную почту покупателя;

через один из мессенджеров;

смс-сообщением на мобильный номер.

Почему это удобно для клиентов:

не нужно хранить десятки бумажных чеков;

можно не волноваться, что потеряете гарантию на приобретенный товар;

можно все хранить на своем смартфоне или компьютере. Благодаря этому его не обязательно печатать. Покупателям, у которых установлено приложение на смартфоне, достаточно просканировать QR-код и чек будет сохранен на смартфон;

защита при нарушении прав потребителей.

Проверить электронный чек на действительность можно с помощью государственного онлайн-сервиса. Информация о Е-чеке появляется на веб-портале ГНС через реестр «Поиск фискального чека», который находится в открытой части Электронного кабинета, по ссылке.

Проверка Е-чека через электронный сервис – это установление вероятности его данных и факта передачи в ГНС, является залогом защиты прав граждан как потребителей, предоставления гарантии, обмена или возврата товара, устранения недостатков и оберегает от покупки контрабандных или фальсифицированных товаров.

Если Е-чек отсутствует по результатам поиска средствами электронного кабинета, то необходимо повторно проверить введенные данные в поисковых реквизитах и повторить поиск.

В случае отсутствия Е-чека можно отправить письмо по адресу infozvit@sfs.gov.ua с сообщением о его отсутствии в ГНС, где будет изучена причина, по которой электронный чек не попал в систему, и приняты соответствующие меры.