Инфляция в январе выросла до 1,3%: что подорожало больше всего

Рост потребительских цен в Украине в январе 2022 года ускорился до 1,3% с 0,6% в декабре и 0,8% в ноябре 2021 года.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики. Finance.ua узнал, что больше всего выросло в цене.
В январе прошлого года инфляция также составила 1,3%, поэтому в годовом измерении инфляция осталась на уровне 10%, отметило ведомство.
10-процентную инфляцию в годовом измерении Госстат фиксирует второй месяц подряд, в ноябре она была 10,3%.
Средние цены на продукты питания в январе 2022 года по сравнению с январем прошлого года выросли 14,5%.
По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали:
Вместе с тем фрукты подешевели на 8,4%, а одежда и обувь – на 5,7%.
Другие услуги. Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составляет 0,7%.
Цены на транспорт выросли в январе на 1,3%, как указано, прежде всего из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 2,9%, топлива и масел – на 2,6%.
В сфере связи цены за месяц выросли на 1,1%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 13,6%.
Подорожание услуг образования на 1,6% в январе (17,4% в годовом измерении) в Госстате объяснили ростом платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 23,3%.
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