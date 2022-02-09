В течение года объем торгов на украинском фондовом рынке вырос почти на 10% – НКЦБФР

Общий объем торгов на украинском фондовом рынке в 2021 году превысил показатель 2020-го почти на 10%.
В 2021 году общий объем торгов на украинском фондовом рынке составил 7,43 млрд гривен: этот результат превышает показатель 2020-го почти на 10%, сообщает член НКЦБФР Юрий Бойко.
Стоит отметить, что цифра, указанная членом Нацкомиссии по ценным бумагам и фондового рынка, не учитывает данные по ОВГЗ, а именно на долю государственных долговых бумаг сегодня приходится 98% всех сделок, заключаемых на рынке ценных бумаг страны.
В то же время, отмечают в НКЦБФР, спрос на ценные бумаги иностранных эмитентов, доступ к которым недавно получили украинские инвесторы, продолжает расти.
Плюс в Украине развивается рынок коллективных инвестиций: совокупный показатель активов ИСИ (институты совместного инвестирования) на конец сентября 2021-го составил 509 млрд гривен: их 21%-ный рост был обеспечен преимущественно увеличением числа венчурных ИСИ. Общая стоимость чистых активов по итогам 2021-го выросла на 20%, достигнув 387,44 млрд грн.
Кроме того, в стране активно создаются корпоративные фонды, в рамках которых осуществляется структурирование бизнеса, отмечают в НКЦБФР.
Среди законодательных новаций 2021-го, которые заметно повлияли на финрынки, Юрий Бойко указывает вступление в силу закона об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых фининструментов.
Плюс, напоминает эксперт, депутатами в первом чтении был проголосован законопроект №5865, который предусматривает внесение изменений в ЗУ «О госрегулировании рынков капитала и организованных товарных рынков».
В то же время, добавляет Бойко, украинский рынок капитала до сих пор находится в зачаточном состоянии, а минимальные объемы сделок на отечественном фондовом рынке объясняются отсутствием необходимых фининструментов и, как следствие, инвесторов.
Стоит отметить, что в прошлом году Нацкомиссия либерализовала рынок капитала в Украине: граждане страны получили возможность покупать бумаги крупнейших зарубежных корпораций, таких как Tesla, Microsoft и Apple.
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