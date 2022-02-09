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Instagram разрешил удалять фотографии и лайки, оставленные много лет назад

Instagram разрешил удалять фотографии и лайки, оставленные много лет назад

Instagram разрешил пользователям удалять фотографии и лайки, сделанные много лет назад.

О этот новый функционал доступен с обновлением, сообщается в блоге компании.

Отмечается, что соответствующий функционал, который позволит пользователям соцсети видеть и управлять своей активностью в Instagram в одном месте, начали тестировать в конце прошлого года. Теперь этот новый интерфейс под названием «Ваша деятельность» станет доступен для всех.

Теперь пользователи с помощью вкладки «Ваша деятельность» смогут:

  • массово управлять (удалять, архивировать) своим содержанием (публикации, истории, IGTV и Reels) и взаимодействием (комментарии, лайки, реакции и т. п.);
  • сортировать и фильтровать их содержимое и взаимодействие по дате;
  • вести поиск предварительных комментариев, лайков и ответов за определенные диапазоны дат;
  • найти содержимое, которое недавно удалили или заархивировали;
  • просмотреть историю поиска;
  • просмотреть ссылки, которые посетили;
  • увидеть количество времени, проведенного в соцсети.

Чтобы получить доступ к разделу «Ваша деятельность», нужно перейти в свой профиль и коснуться меню в верхнем правом углу, а затем нажать «Ваша активность».

Кроме того, в компании также сообщили, что тестируют новый способ восстановления доступа к учетной записи — вскоре каждый сможет попросить своего друга подтвердить личность и помочь восстановить доступ.

По материалам Ракурс
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