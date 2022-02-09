Instagram разрешил удалять фотографии и лайки, оставленные много лет назад

Instagram разрешил пользователям удалять фотографии и лайки, сделанные много лет назад.
О этот новый функционал доступен с обновлением, сообщается в блоге компании.
Отмечается, что соответствующий функционал, который позволит пользователям соцсети видеть и управлять своей активностью в Instagram в одном месте, начали тестировать в конце прошлого года. Теперь этот новый интерфейс под названием «Ваша деятельность» станет доступен для всех.
Теперь пользователи с помощью вкладки «Ваша деятельность» смогут:
Чтобы получить доступ к разделу «Ваша деятельность», нужно перейти в свой профиль и коснуться меню в верхнем правом углу, а затем нажать «Ваша активность».
Кроме того, в компании также сообщили, что тестируют новый способ восстановления доступа к учетной записи — вскоре каждый сможет попросить своего друга подтвердить личность и помочь восстановить доступ.
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