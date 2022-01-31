Alfa Romeo анонсировал гибридный кроссовер Tonale — это первый автомобиль с NFT

Итальянский производитель люксовых автомобилей представил новый кроссовер-гибрид Tonale. Это будет первый в индустрии автомобиль, который получил сертификацию блокчейна NFT.

Во время презентации глава отдела маркетинга Alfa Romeo Франческо Калькара рассказал, для чего нужен невзаимозаменяемый токен на Tonale. По его словам, на основе записей данных о техническом обслуживании у сертифицированных дилеров будет генерироваться сертификат NFT.

«Токен будет поддерживать остаточную стоимость моделей, поскольку мы первыми на рынке внедрили эту технологию нового поколения», – заявил Калькара.

Гибрид Tonale сочетает в себе бензиновый двигатель для передних колес, и электродвигатель для задних. Причем будут три версии ДВС – четырехцилиндровый 1,5-литровый мощностью 130 л.с., гибридный двигатель VGT на 160 л.с. и самый мощный в линейке Hybrid Q4 с 1,3-литровым бензиновым турбодвигателем MultiAir мощностью 275 л.с. Это делает его самым быстрым в своем классе, позволяя разгоняться до 100 км/ч всего за 6,2 секунды.

На базовой модели только на литий-ионной батарее емкостью 15,5 кВтч запас хода составит 48 км. Самая мощная модель – Tonale Q4 – имеет запас хода до 80 км в электрорежиме в городском цикле и более 60 км в комбинированном. Полная зарядка аккумулятора занимает 2,5 часа при использовании зарядного устройства на 7,4 кВт.

Все версии Tonale дополнительно оборудованы голосовым помощником Amazon Alexa, а также фирменными сервисами Alfa Romeo для отслеживания состояния автомобиля в реальном времени, навигации и подключаемых услуг My Wi-Fi и My Alert.

Старт продаж в Европе запланирован на апрель 2022 года.