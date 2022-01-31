Tesla Cybertruck показали вживую на видео

Ещё в 2019 году Tesla представила новый электрический пикап Cybertruck, который уже должен был поступить в продажу, однако в ходе разработки возникли различные проблемы и задержки.
В новом видеоролике публике показали Tesla Cybertruck, который засняли на заводе во Фримонте.
Cybertruck несколько раз попадался людям на глаза. Новое видео позволяет рассмотреть текущий прототип, над которым работают инженеры Tesla. С момента анонса у автомобиля появилась гигантская одиночная щётка стеклоочистителя, а также боковые зеркала: в оригинальном прототипе вместо них были камеры, которые транслировали изображение на экраны внутри.
Илон Маск ранее сообщил, что Tesla не планирует выпускать Cybertruck в каких-либо других цветах. То есть желающие получат электрический пикап только в таком исполнении из нержавеющей стали. Впрочем, уже сейчас поговаривают, что сторонние компании предложат услуги по нанесению различной плёнки на Tesla Cybertruck.
Недавно американская компания отложила производство Cybertruck до конца 2023 года, а ещё до того было объявлено, что пикап начнут собирать до конца 2022 года.
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