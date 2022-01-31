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В Харькове ввели абонплату за воду: названы суммы

В Харькове ввели абонплату за воду: названы суммы

В Харькове местные жители, кроме основного тарифа, будут платить абонентскую плату за услугу водоснабжения и водоотвода. Изменения в закон «О жилищных коммунальных услугах» вступили в силу с 1 февраля.

Об этом сообщила пресс-секретарь КП «Харьковводоканал» Тамара Редько.

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Как стало известно, плату за абонентское обслуживание будут снимать со всех потребителей, с которыми заключены индивидуальные договоры о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу: с юридических лиц и населения.

Абонентская плата в месяц будет составлять:

  • 30,90 грн (в т.ч. по централизованному водоснабжению 19,08 грн по НДС, по централизованному водоотводу 11,82 грн с НДС) — для домов, в которых установлен узел коммерческого учета;
  • 29,628 грн (в т.ч. по централизованному водоснабжению 17,808 грн по НДС, по централизованному водоотводу 11,82 грн с НДС) — для домов, в которых отсутствует узел коммерческого учета.

Тарифы К П «Харьковводоканал» для населения, действующие с 1 января 2022 года, остаются в силе:

  • 16,032 грн за 1 куб. м (с НДС);
  • за водоотвод — 8,484 грн за 1 куб. м (с НДС).

Тариф на воду растет для многих. Украинцы начали платить за водоснабжение больше с 1 января 2022 года. Такие изменения позволила ввести Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Отмечается, что тарифы изменятся для 45 водоканалов, и самые большие тарифы для бытовых потребителей установлены для клиентов:

  • КП «Облводоканал» (Запорожье) — 54,63 грн (без НДС) за 1 кубометр;
  • КП «Уманьводоканал» — 47,92 грн за 1 кубометр;
  • КП «Бердянскводоканал» — 47,56 грн;
  • в столице тарифы на воду выросли в среднем на 20% и составили около 30,38 грн за 1 кубометр с НДС.
По материалам Судебно-юридическая газета
  • i

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