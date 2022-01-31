В Харькове ввели абонплату за воду: названы суммы

В Харькове местные жители, кроме основного тарифа, будут платить абонентскую плату за услугу водоснабжения и водоотвода. Изменения в закон «О жилищных коммунальных услугах» вступили в силу с 1 февраля.
Об этом сообщила пресс-секретарь КП «Харьковводоканал» Тамара Редько.
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Как стало известно, плату за абонентское обслуживание будут снимать со всех потребителей, с которыми заключены индивидуальные договоры о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу: с юридических лиц и населения.
Абонентская плата в месяц будет составлять:
Тариф на воду растет для многих. Украинцы начали платить за водоснабжение больше с 1 января 2022 года. Такие изменения позволила ввести Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Отмечается, что тарифы изменятся для 45 водоканалов, и самые большие тарифы для бытовых потребителей установлены для клиентов:
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