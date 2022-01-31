Mazda показала на видео новый европейский кроссовер CX-60

Mazda CX-60 – совершенно новая модель, которая будет доступна с плагин-гибридной силовой установкой. Премьера новинки состоится 8 марта.
Сейчас известно, что CX-60 – это среднеразмерный кроссовер, построенный на платформе, которая предусматривает продольное размещение двигателя, задний привод и муфту подключения передней оси.
Плагин-гибридная силовая установка создана на базе 2,5-литрового бензинового агрегата, усиленного электромотором. Предполагается, что мощность установки будет достигать более 300 л.с.
Кроме того, линейка двигателей новинки будет включать рядные шестицилиндровые моторы – бензиновый Skyactiv-X и дизельный Skyactiv-D, оба с 48-вольтовым стартер-генератором.
Известно, что вслед за CX-60, европейским покупателям предложат 7-местный CX-80. Он должен пополнить линейку марки в течение двух следующих лет. А в США Mazda будет предлагать еще две новинки – CX-70 и трехрядный CX-90, которые будут заметно отличаться от европейских кроссоверов.
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