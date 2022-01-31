Названа область Украины, где качество газа самое лучшее (инфографика)

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался гражданам Украины в январе 2022 года, составляла 8229 ккал/м3. Норма при этом составляет не ниже 7 800 ккал/м3 в соответствии с Кодексом ГТС, а самая лучшая ситуация в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Опубликованные паспорта включают: компонентный состав и другие физико-химические показатели, характеризующие качество и калорийность газового топлива.



Таблица: ОГТСУ

Паспорта качества природного газа систематизированы по регионам Украины с определением объекта отбора пробы, с его привязкой к магистральному трубопроводу.

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Информация была получена из 53 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины и в ключевых узлах газотранспортной системы. Все лаборатории сертифицированы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Самый высокий калорийный газ поступает из скважин:

Харьковской области (8315 ккал);

Ивано-Франковской области (8278 ккал);

Запорожской области (8254 ккал).

Самый низкий калорийный газ в:

Львовской области (8160 ккал);

Черкасской области (8204 ккал);

Херсонской области (8208 ккал).



Инфографика: ОГТСУ