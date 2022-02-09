Миру прогнозируют профицит сахара

В текущем сезоне предложение сахара превысит спрос на почти на миллион тонн продукции. Эксперты прогнозируют профицит по меньшей мере на 0,6 миллионов тонн.
Отмечается, что в период маркетингового года (2022/2023) производство сахара значительно превышает спрос (на 0,9 миллионов тонн).
При этом эксперты добавляют, что на самом деле спрос на сахар на мировом рынке мог бы быть существенно выше, однако на его снижение повлияла пандемия, продолжающаяся уже более двух лет. В это же время, согласно прогнозам аналитиков, в 2022-2023 сезонное потребление продукта превысит объемы потребления в период 2018/2019.
По ожиданиям мировых экспертов производство сахара в Таиланде составит около 10,65 миллионов тонн, в Бразилии порядка 34 миллионов тонн, в Индии несколько снизится, достигнув до 30,9 миллионов тонн. У остальных крупных производителей изменения в объемах производства продукта изменится не значительно.
Напомним, в Украине законодатели выступили с предложением о введении налога на сахар.
Также мы сообщали о том, что в феврале снова начал дорожать сахар. Так, если в январе этот сладкий продукт упал в цене до отметки 25,78 гривны за килограмм, то уже в феврале стоимость подскочила до 26,27 гривны.
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