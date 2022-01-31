Экс-чиновника КГГА подозревают в хищении 2,5 млн грн

Бывшему председателю тендерного комитета Департамента соцполитики КГГА и руководителю подрядного предприятия сообщено о подозрении по факту присвоения средств целевой программы Забота. Навстречу киевлянам.
Об этом в среду, 9 февраля, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Отмечается, что в конце 2018 года экс-председатель тендерного комитета обеспечил проведение двух тендеров по искусственным условиям, в связи с чем договоры на поставку медицинских изделий (средств личной гигиены) были заключены с подконтрольным предприятием по завышенным ценам.
Таким образом экс-директор Департамента соцполитики, бывший председатель тендерного комитета и руководитель подрядного предприятия присвоили средства территориального общества на сумму более 2,5 млн. гривен.
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