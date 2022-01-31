0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 20 0

Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал

Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал

Компания Apple представила новую функцию для iPhone под названием Tap to Pay. Она превращает смартфон в терминал для приема платежей по системам Apple Pay.

Об этом сказано в сообщении Apple.

Для оплаты товара или услуги нужно поднести смартфон покупателя или банковскую карту с поддержкой NFC к смартфону продавца.

Для получения бесконтактных платежей не требуется дополнительное оборудование, поэтому компании могут принимать платежи из любой точки мира.

Первым поддержку функции получит сервис Stripe этой весной. Другие платежные платформы и приложения появятся позже.

Tap to Pay будет работать только на iPhone XS и более новых моделях. Функция будет доступна пока только в США.

О том, что Apple планирует превратить iPhone в терминал, писал Bloomberg в конце января. Компания работает над функцией с 2020 года. Тогда она приобрела канадский стартап Mobeewave за $100 млн, который предлагал аналогичную технологию.

По материалам Forbes.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.