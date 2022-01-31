Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал

Компания Apple представила новую функцию для iPhone под названием Tap to Pay. Она превращает смартфон в терминал для приема платежей по системам Apple Pay.
Об этом сказано в сообщении Apple.
Для оплаты товара или услуги нужно поднести смартфон покупателя или банковскую карту с поддержкой NFC к смартфону продавца.
Для получения бесконтактных платежей не требуется дополнительное оборудование, поэтому компании могут принимать платежи из любой точки мира.
Первым поддержку функции получит сервис Stripe этой весной. Другие платежные платформы и приложения появятся позже.
Tap to Pay будет работать только на iPhone XS и более новых моделях. Функция будет доступна пока только в США.
О том, что Apple планирует превратить iPhone в терминал, писал Bloomberg в конце января. Компания работает над функцией с 2020 года. Тогда она приобрела канадский стартап Mobeewave за $100 млн, который предлагал аналогичную технологию.
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