Как обжаловать штраф за превышение скорости от автомобиля-фантома

С 25 января на дорогах Киева появились полицейские автомобили для скрытого патрулирования. Эти «фантомы» ездят по улицам и «исподтишка» контролируют соблюдение водителями скоростного режима.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

В автоматическом режиме фантомы могут фиксировать только превышение скорости. Согласно Кодексу Украины Об административных правонарушениях, при превышении максимально разрешенной скорости на 20−50 км/ч штраф составляет 340 грн, если разрешенный лимит превышен на 50 км/ч и более, штраф составляет 1700 грн.

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Также экипажи «фантомов» могут останавливать автомобили, фиксируя более серьезные правонарушения с двух камер, так что суммы штрафов могут быть более значительными. Среди таких нарушений — проезд на красный сигнал светофора или разворот через «сплошную».

Законом «О Национальной полиции» предусмотрены различные методы контроля скорости. Патрулирование фантомами ведется только на участках, которые обозначены дорожными знаками 5.76, сигнализирующими о фиксации нарушений в автоматическом режиме.

Такие знаки обычно устанавливаются вместе с сопроводительными табличками с указанием расстояния, на котором может выполняться контроль скоростного режима.

Иными словами, полицейские автомобили-фантомы должны вести патрулирование только на таких участках и в зоне действия знаков.

Если водителю придет админпостановление о фиксации «фантомами» нарушения скорости в месте вне зоны действия знака 5.76, то появляется основание для обжалования штрафа.

Процедура обжалования штрафа от «фантомов» ничем не отличается от любого другого административного постановления. Сделать это можно в течение десяти дней со дня вступления постановления в силу, то есть со дня уведомления нарушителя по почте или телефону, мессенджеру и др.

Впрочем, даже те водители, которые захотят обратиться в суд, в итоге могут отказаться от этой идеи.

Из-за острой нехватки судей процедура рассмотрения административного дела о нарушении ПДД может сильно затянуться. Судебного заседания можно ждать 2−3 месяца.