Через 5 лет Tesla обгонит GM и Ford вместе взятых – прогноз Morgan Stanley

На этой неделе в записке для клиентов аналитик Morgan Stanley Адам Джонас написал, что в течение следующих 5 лет доходы Tesla вырастут больше, чем у GM и Ford вместе взятых.
Об этом пишет Electrek.
По мнению Джонаса, одного из самых авторитетных аналитиков Уолл-стрит, акции Tesla уже долгое время демонстрируют невероятные результаты: компания уже давно стоит дороже, чем такие компании, как GM, а примерно 2 года назад она стала самым дорогим автопроизводителем.
И все же она пока продает не так много автомобилей, как другие автопроизводители, и не приносит такого большого дохода, но со временем ситуация изменится и, по мнению Morgan Stanley, выручка Tesla станет самой крупной в этой отрасли через несколько лет.
«Большинство автомобильных инвесторов, с которыми мы общаемся, все еще не могут поверить в то, что Tesla может стать больше, чем GM или Ford. Мы ожидаем, что доходы Tesla будут больше, чем у GM и Ford вместе взятых, к 2027 году», – написал он.
В самом деле, не все могут поверить в такой прогноз, но чаще всего это сами инвесторы, которые думали, что Tesla всегда будет только нишевым автопроизводителем, который сейчас производит электромобили с годовым объемом более 1 млн единиц.
Аналитик считает, что лидерство в выручке Tesla также будет связано с гораздо более высокой ценой сделки:
«По нашим оценкам, средняя цена сделки типовой проданной машины Tesla составляет около $60 000, что примерно на 20% выше средней цены подобного соглашения в США, что предусматривает скорректированную «долю прибыли» в размере 4,6%».
Ценовой ориентир Morgan Stanley по акциям Tesla составляет $1300.
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