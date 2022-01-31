НБУ объяснил рекордную прибыль банков в 2021 году

В 2021 году платежеспособные банки получили исторически рекордные 77,5 млрд грн чистой прибыли.

Как говорят данные НБУ, это почти вдвое больше, чем в 2020 году (39,7 млрд грн), и на 33% больше, чем в докризисном 2019 году (58,4 млрд грн).

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Рентабельность капитала сектора выросла до 35,2% по сравнению с 19,2% в 2020 году. В IV квартале 2021 года чистая прибыль банков была наибольшей, когда дополнительно к рекордным темпам роста процентного дохода банки расформировали резервы — 26,1 млрд грн, что в 12,6 раза больше по сравнению с IV кварталом 2020 года.

«Главными факторами прибыльности банковского сектора в 2021 году стали дальнейший рост операционной эффективности и существенное сокращение отчислений в резервы. Так, годовой прирост чистого процентного и комиссионного доходов составил 39% и 25% соответственно. Этому способствовало увеличение процентных доходов от кредитования, которое существенно оживилось после кризиса», — сказано в сообщении.

Дальнейший рост объема безналичных операций обеспечил увеличение комиссионных доходов банков. Более быстрый рост чистых процентных и комиссионных доходов по сравнению с операционными расходами повысил операционную эффективность банков. Отчисления в резервы под кредиты за год сократились на 58%. Кроме того, были расформированы ранее зарезервированные средства, связанные с юридическими рисками.

«Убедительный финансовый результат 2021 года подтверждает отличное состояние банковского сектора: он устойчив, эффективен, интересен для инвесторов и способен поддержать экономику ресурсом. Это результат огромной системной работы последних лет. Рекордная доходность и имеющийся запас капитала свидетельствуют о готовности банков к введению новых регуляторных требований для повышения устойчивости перед будущими вызовами и сохранения финансовой стабильности», — отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко.