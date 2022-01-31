0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

НБУ объяснил рекордную прибыль банков в 2021 году

НБУ объяснил рекордную прибыль банков в 2021 году

В 2021 году платежеспособные банки получили исторически рекордные 77,5 млрд грн чистой прибыли.

Как говорят данные НБУ, это почти вдвое больше, чем в 2020 году (39,7 млрд грн), и на 33% больше, чем в докризисном 2019 году (58,4 млрд грн).

Читайте также: Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали за 2021 год

Рентабельность капитала сектора выросла до 35,2% по сравнению с 19,2% в 2020 году. В IV квартале 2021 года чистая прибыль банков была наибольшей, когда дополнительно к рекордным темпам роста процентного дохода банки расформировали резервы — 26,1 млрд грн, что в 12,6 раза больше по сравнению с IV кварталом 2020 года.

«Главными факторами прибыльности банковского сектора в 2021 году стали дальнейший рост операционной эффективности и существенное сокращение отчислений в резервы. Так, годовой прирост чистого процентного и комиссионного доходов составил 39% и 25% соответственно. Этому способствовало увеличение процентных доходов от кредитования, которое существенно оживилось после кризиса», — сказано в сообщении.

Дальнейший рост объема безналичных операций обеспечил увеличение комиссионных доходов банков. Более быстрый рост чистых процентных и комиссионных доходов по сравнению с операционными расходами повысил операционную эффективность банков. Отчисления в резервы под кредиты за год сократились на 58%. Кроме того, были расформированы ранее зарезервированные средства, связанные с юридическими рисками.

«Убедительный финансовый результат 2021 года подтверждает отличное состояние банковского сектора: он устойчив, эффективен, интересен для инвесторов и способен поддержать экономику ресурсом. Это результат огромной системной работы последних лет. Рекордная доходность и имеющийся запас капитала свидетельствуют о готовности банков к введению новых регуляторных требований для повышения устойчивости перед будущими вызовами и сохранения финансовой стабильности», — отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.