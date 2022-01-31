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Украинский оборонный завод построит плавучий док для Турции

Украинский оборонный завод построит плавучий док для Турции

Херсонский государственный завод Паллада, который входит в состав концерна Укроборонпром, и турецкая компания Hidrodinamik Shipyard заключили контракт на строительство и поставку композитного плавучего дока.

Его грузоподъемность составит 8500 т, сообщили в Укроборонпроме. Стоимость сделки не разглашается.

«Морское сооружение построят с использованием современной технологии: понтон изготовят из морского железобетона на основе сульфатостойкого портландцемента, а башни — из судостроительной стали. Такое сочетание материалов позволит более 50 лет сокращать расходы на обслуживание», — сказано в сообщении.

Все основные материалы дока будут украинского производства, а оборудование — европейских и турецких поставщиков.

Завод Паллада с 1968 года построил 43 аналогичных дока различных модификаций, 39 из которых успешно эксплуатируются во многих странах мира.

«Это первый украино-турецкий контракт, заключенный после того, как в присутствии президентов обеих стран — Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана — было подписано соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией», — заявил директор завода Евгений Алхимов.

Завод Паллада специализируется на производстве доков и плавучих кранов.

По материалам НВ
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