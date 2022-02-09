Более половины украинцев негативно относятся к трудоголизму, однако перерабатывают (исследование)

В 2016 году в научном журнале «PLos ONE» были обнародованы результаты исследований норвежских ученых: они пришли к выводу, что трудоголизм можно считать полноценным психическим расстройством, а если точнее – разновидностью невроза. Ученые исследовали эмоциональное и психическое состояние людей, которые склонны к переработкам. У 32,7% был выявлен синдром дефицита внимания, у 25,6% – обсессивно-компульсивное расстройство, у 8,9% – депрессия.
Однако многие люди, которые искренне любят проводить время на работе, не согласны с такими угрожающими выводами. Они считают трудоголизм собственным взвешенным выбором и не испытывают дискомфорта. Экспертно-аналитический центр grc.ua провел исследование и выяснил отношение украинцев к трудоголизму. Finance.ua как портал, следящий за рынком труда, узнал детали исследования.
Трудоголизм – это хорошо или плохо? Чуть больше половины украинцев считают трудоголизм отрицательной чертой (53%), положительно относятся к трудоголизму 18% опрошенных. Почти каждый третий не смог определиться с собственным отношением к этому явлению (29%).
Лишь треть украинцев не склонны к трудоголизму – 31% опрошенных отметили, что стараются сохранять баланс между работой и личной жизнью, а 3% работают неполный рабочий день, уделяя остальное время личным делам.
Остальные украинцы либо время от времени работают сверхурочно (22%), либо регулярно задерживаются на работе (14%), либо работают в выходные (3%). Еще 27% думают о рабочих делах в нерабочее время. Возможно, это и не признак трудоголизма, но отвлечение на мысли о работе в свободное время – это негативная черта с точки зрения work-life balance. Данный фактор является одним из тех, которые приводят к выгоранию.
Подробная статистика:
Что касается положительного отношения к трудоголизму: наиболее склонными к такой черте являются представители топ-менеджмента (34% опрошенных). Среди линейных менеджеров 16% оценили трудоголизм положительно, среди менеджеров среднего звена – 14%. Наиболее негативно к такому явлению относятся линейные специалисты – 59%.
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