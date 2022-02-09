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Более половины украинцев негативно относятся к трудоголизму, однако перерабатывают (исследование)

Более половины украинцев негативно относятся к трудоголизму, однако перерабатывают (исследование)

В 2016 году в научном журнале «PLos ONE» были обнародованы результаты исследований норвежских ученых: они пришли к выводу, что трудоголизм можно считать полноценным психическим расстройством, а если точнее – разновидностью невроза. Ученые исследовали эмоциональное и психическое состояние людей, которые склонны к переработкам. У 32,7% был выявлен синдром дефицита внимания, у 25,6% – обсессивно-компульсивное расстройство, у 8,9% – депрессия.

Однако многие люди, которые искренне любят проводить время на работе, не согласны с такими угрожающими выводами. Они считают трудоголизм собственным взвешенным выбором и не испытывают дискомфорта. Экспертно-аналитический центр grc.ua провел исследование и выяснил отношение украинцев к трудоголизму. Finance.ua как портал, следящий за рынком труда, узнал детали исследования.

Трудоголизм – это хорошо или плохо? Чуть больше половины украинцев считают трудоголизм отрицательной чертой (53%), положительно относятся к трудоголизму 18% опрошенных. Почти каждый третий не смог определиться с собственным отношением к этому явлению (29%).

Лишь треть украинцев не склонны к трудоголизму – 31% опрошенных отметили, что стараются сохранять баланс между работой и личной жизнью, а 3% работают неполный рабочий день, уделяя остальное время личным делам.

Остальные украинцы либо время от времени работают сверхурочно (22%), либо регулярно задерживаются на работе (14%), либо работают в выходные (3%). Еще 27% думают о рабочих делах в нерабочее время. Возможно, это и не признак трудоголизма, но отвлечение на мысли о работе в свободное время – это негативная черта с точки зрения work-life balance. Данный фактор является одним из тех, которые приводят к выгоранию.

Подробная статистика:

  • пол. Раньше трудоголизм считался прерогативой мужчин. Однако сегодня, когда многие женщины работают на руководящих или ключевых должностях и имеют больший объем рабочей ответственности, гендерной разницы трудоголизм не имеет. Это подтверждает исследование grc.ua. И мужчины, и женщины имеют почти идентичные показатели склонности к переработкам;
  • возраст. Совсем другая ситуация с возрастом. Больше всего тех, кто пытается сохранять work-life balance, среди тех, кому более 60 лет (46%). Эти же работники отметили, что никогда не работают в выходные дни. Чаще всего работают сверхурочно работники в возрасте 41-50 лет (35%), работники 51-60 лет (25%) и работники 31-40 лет (19%);
  • статус. Больше всего перерабатывают представители топ-менеджмента (регулярно задерживаются – 21%, часто думают о работе в нерабочее время – 34%, работают сверхурочно – 19%). У линейных специалистов ситуация лучше (регулярно задерживаются – 11%, часто думают о работе в нерабочее время – 22%, работают сверхурочно – 20%). Следовательно, чем больше ответственность, тем больше времени человек уделяет работе. Хотя можно предположить, что сказывается размер денежной компенсации: большая заработная плата стимулирует больше сил и времени отдавать работодателю;
  • сферы. Среди сфер, где люди больше всего перерабатывают, – бухгалтерия, маркетинг, административный персонал, вышеупомянутый топ-менеджмент, продажи. Наименее склонны к переработкам представители таких сфер: безопасность, консультирование, транспорт, туризм, рестораны, искусство и медиа, страхование, рабочий персонал, медицина. В некоторых случаях это, возможно, связано с жесткой регламентацией рабочего времени: водитель автобуса, официант и фармацевт в аптеке имеют четкий график.

Что касается положительного отношения к трудоголизму: наиболее склонными к такой черте являются представители топ-менеджмента (34% опрошенных). Среди линейных менеджеров 16% оценили трудоголизм положительно, среди менеджеров среднего звена – 14%. Наиболее негативно к такому явлению относятся линейные специалисты – 59%.

По материалам Finance.UA
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