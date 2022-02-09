Apple оборудует iMac функцией распознавания лиц

Компания Apple может настроить устройство iMac функцией распознавания лиц Face ID. Еще в 2020 году энтузиасты нашли намеки на это в операционной системе macOS Big Sur.
Об этом пишет 9to5Mac.
Как отметил журналист издания Bloomberg Марк Гурман, компания и в самом деле собиралась добавить функцию к iMac с чипом M1, впрочем почему-то не сделала этого.
В то же время Apple не планирует отказываться от этой идеи и продолжает работать над различными новшествами для компьютеров Mac. Однако, Гурман убежден в том, что первым устройством с функцией распознавания лиц будет точно не MacBook.
“Пока технологии встраивания Face ID в тонкие дисплеи MacBook не существует. Поэтому, если Face ID появится на Mac, я думаю, что сначала он будет на iMac или внешнем мониторе. Apple определенно работает над этим, но время покажет, запустят ли они его”, – отметил журналист.
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