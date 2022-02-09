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Какие услуги сервисных центров МВД можно получить онлайн

Какие услуги сервисных центров МВД можно получить онлайн

Сейчас многие услуги можно получить, не посещая Сервисные центры МВД. Количество их пользователей постоянно растет.

«Курс на диджитализацию стал приоритетом в работе государственных структур: онлайн-услуги вытесняют бумажный формат. Это значительно упрощает предоставление админуслуг: не надо стоять в длинных очередях, чтобы собрать кучу справок или подписи работников определенного количества госучреждений», — отмечает глава ГСЦ МВД Евгений Мойсеенко.

Сейчас сервисные центры МВД предоставляют следующие онлайн-услуги:

  • Еще один онлайн-инструмент сервисных центров — калькулятор стоимости, который помогает рассчитать ориентировочную стоимость услуги по регистрации (перерегистрации) транспортного средства. Здесь также можно узнать о налогах, сборах и в каком размере они уплачиваются в каждом конкретном случае.
  • Сервис проверки наличия номерных знаков, которым раньше можно было воспользоваться лишь в инфобоксах. С его помощью можно узнать, в какой именно сервисный центр МВД необходимо записаться, чтобы закрепить за авто номерной знак. Ранее такую онлайн-проверку осуществляли только для номеров с комбинацией цифр, которая отнесена к категории «платных», а сейчас — для номеров с любой комбинацией.
По материалам Телеканал 24
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