Какие услуги сервисных центров МВД можно получить онлайн

Сейчас многие услуги можно получить, не посещая Сервисные центры МВД. Количество их пользователей постоянно растет.
«Курс на диджитализацию стал приоритетом в работе государственных структур: онлайн-услуги вытесняют бумажный формат. Это значительно упрощает предоставление админуслуг: не надо стоять в длинных очередях, чтобы собрать кучу справок или подписи работников определенного количества госучреждений», — отмечает глава ГСЦ МВД Евгений Мойсеенко.
Сейчас сервисные центры МВД предоставляют следующие онлайн-услуги:
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