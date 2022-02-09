Какие услуги сервисных центров МВД можно получить онлайн

Сейчас многие услуги можно получить, не посещая Сервисные центры МВД. Количество их пользователей постоянно растет.

«Курс на диджитализацию стал приоритетом в работе государственных структур: онлайн-услуги вытесняют бумажный формат. Это значительно упрощает предоставление админуслуг: не надо стоять в длинных очередях, чтобы собрать кучу справок или подписи работников определенного количества госучреждений», — отмечает глава ГСЦ МВД Евгений Мойсеенко.

Сейчас сервисные центры МВД предоставляют следующие онлайн-услуги:

С помощью модернизированного функционала проверка водительского удостоверения как граждане, так и правоохранительные органы могут установить, не является ли документ подделкой.

Еще один онлайн-инструмент сервисных центров — калькулятор стоимости, который помогает рассчитать ориентировочную стоимость услуги по регистрации (перерегистрации) транспортного средства. Здесь также можно узнать о налогах, сборах и в каком размере они уплачиваются в каждом конкретном случае.