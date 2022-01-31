США и ЕС поддерживают предстоящую синхронизацию Украины с ENTSO-E - Галущенко

Украина имеет общую поддержку Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза в синхронизации своей энергосистемы с европейской сетью передачи электроэнергии ENTSO-E.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Фейсбуке.
«Мы имеем общую поддержку нашей будущей синхронизации с ENTSO-E со стороны США и ЕС. Совет (общий Энергетический совет США-ЕС. — Ред.) отметил важность продолжения поддержки процесса синхронизации электрических сетей Украины с сетью континентальной Европы. И заявил о готовности поддержать Украину в усилении корпоративного управления», — написал Галущенко.
Ссылаясь на заявление по итогам заседания совместного Энергетического совета США-ЕС, чиновник сообщил, что ЕС и США в очередной раз отметили невозможность использования энергоресурсов в качестве оружия или рычага политического шантажа. Кроме того, Энергетический совет подтвердил, что Украина продолжает оставаться ключевым партнером ЕС и Соединенных Штатов и выразила поддержку сильной и стабильной Украины.
Галущенко отметил, что Энергетический совет поддерживает исследование новых маршрутов транзита газа из ЕС в Украину, в том числе и реверсными потоками. США и ЕС также планируют сотрудничать для диверсификации маршрутов поставки сжиженного газа.
«Совет поддерживает Украину на пути к декарбонизации и переходу на чистую энергию, а также расширению нашего потенциала для экспорта чистой энергии. Наши партнеры определили для США и ЕС перспективным направлением для обеспечения безуглеродного будущего развитие „зеленого“ водорода, а также ветроэнергетики (как наземной, да и оффшорной)», — отметил Галущенко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерамВчера, 13:03 - 3247 33
В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий для украинцевВчера, 11:00 - 2847 16
Украина планирует построить плавучий космодром за 4,8 млрд грн к 2025 годуОколо часа назад - 235 3
Франция выделила EUR 1,2 млрд макрофинансовой помощи УкраинеВчера, 16:32 - 762 3
Службы занятости хотят освободить от ручного распределения вакансийВчера, 12:47 - 648 3
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерамВчера, 13:03 - 3247 33
В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий для украинцевВчера, 11:00 - 2847 16
Межбанк: покупать валюту сейчас или все же подождатьВчера, 10:45 - 1649
Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали за 2021 годВчера, 15:03 - 1310
В Украине можно получить спецсубсидию на электрообогрев: кому и сколькоВчера, 14:01 - 1300
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2263 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1327
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3044
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1463 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1224 2