США и ЕС поддерживают предстоящую синхронизацию Украины с ENTSO-E - Галущенко

Украина имеет общую поддержку Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза в синхронизации своей энергосистемы с европейской сетью передачи электроэнергии ENTSO-E.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Фейсбуке.

«Мы имеем общую поддержку нашей будущей синхронизации с ENTSO-E со стороны США и ЕС. Совет (общий Энергетический совет США-ЕС. — Ред.) отметил важность продолжения поддержки процесса синхронизации электрических сетей Украины с сетью континентальной Европы. И заявил о готовности поддержать Украину в усилении корпоративного управления», — написал Галущенко.

Ссылаясь на заявление по итогам заседания совместного Энергетического совета США-ЕС, чиновник сообщил, что ЕС и США в очередной раз отметили невозможность использования энергоресурсов в качестве оружия или рычага политического шантажа. Кроме того, Энергетический совет подтвердил, что Украина продолжает оставаться ключевым партнером ЕС и Соединенных Штатов и выразила поддержку сильной и стабильной Украины.

Галущенко отметил, что Энергетический совет поддерживает исследование новых маршрутов транзита газа из ЕС в Украину, в том числе и реверсными потоками. США и ЕС также планируют сотрудничать для диверсификации маршрутов поставки сжиженного газа.

«Совет поддерживает Украину на пути к декарбонизации и переходу на чистую энергию, а также расширению нашего потенциала для экспорта чистой энергии. Наши партнеры определили для США и ЕС перспективным направлением для обеспечения безуглеродного будущего развитие „зеленого“ водорода, а также ветроэнергетики (как наземной, да и оффшорной)», — отметил Галущенко.