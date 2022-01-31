Французский бренд DS представил электрический суперкар E-Tense Performance

У DS Automobiles по-прежнему нет планов превратить E-Tense в серийную модель. К сожалению. Концепт нужен только для тестирования новых технологий и инженерных решений, которые позже появятся в серийных моделях марки. Ходовые испытания начнутся в этом году.

Концепт 2016 года назывался DS E-Tense и был оснащен силовой установкой мощностью 402 л.с. и 516 Нм. Новый концепт называется DS E-Tense Performance (хотя это обозначение также встречалось на первом концепте) и предусматривает 812-сильную установку, с которой теоретически сможет ускоряться от 0 до 100 км/ч за 2 секунды. Первый E-Tense выполнял это упражнение за 4,5 секунды.



Фото: DS E-Tense Performance / DS Automobiles

В серийное производство первый DS E-Tense не попал, но дал жизнь второй итерации. Новинка получила тот же углепластиковый монокок и некоторые кузовные панели, что и предшественник, но значительно обновила оформление передней части и кормы. А силовая установка для него позаимствована у болида Формулы Е сезона 2023 года. Силовая установка состоит из двух моторов, по одному на каждой оси. Передний электродвигатель производит 340 лошадиных сил мощности, а задний прибавляет еще 475.



Фото: концепт DS E-Tense 2016 / DS Automobiles