Сколько налогов ежемесячно платит каждый украинец из своей зарплаты

Украинцы ежемесячно платят налоги со своих зарплат, но не все знают, о каких суммах идет речь. Согласно данным опроса исследовательской компании Gradus, 26,4% граждан не знают, сколько денег отчисляются с их доходов каждый месяц.
Из 654 опрошенных только:
О том, сколько и какие налоги платятся ежемесячно с их зарплаты, знают 64,2% опрошенных. Соответственно, 26,4% граждан не знают, о какой сумме идет речь. Среди них 36,1% украинцев в возрасте от 18 до 24 лет.
С 1 декабря 2021 года отчисления из зарплаты достигли 1267,5 грн. С октября 2022 года планируется повышение “минималки” с 6500 грн до 6700 грн, соответственно, сумма налогов вырастет до 1306,5 грн. Сюда входят НДФЛ (налог на доходы физических лиц) в размере 18%, и военный сбор – 1,5%.
Кроме того, уже очень скоро украинцам придется платить налоги и с дополнительных видов деятельности. Налоги с подработки придется платить ежемесячно в размере 5,5%. Эту сумму обязуют платить таксистов и парикмахеров, репетиторов, домработниц и дрессировщиков собак, а также фотографов, нянь, астрологов и психотерапевтов.
Подробнее о налогах читайте в нашем материале – Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года. Налог на Google и другие 💰
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