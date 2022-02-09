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Сколько налогов ежемесячно платит каждый украинец из своей зарплаты

Сколько налогов ежемесячно платит каждый украинец из своей зарплаты

Украинцы ежемесячно платят налоги со своих зарплат, но не все знают, о каких суммах идет речь. Согласно данным опроса исследовательской компании Gradus, 26,4% граждан не знают, сколько денег отчисляются с их доходов каждый месяц.

Из 654 опрошенных только:

  • 18,7% платят налоги самостоятельно,

  • за 68,2% платит работодатель,
  • вообще не платят 5,2%,
  • и еще 5% затруднились ответить, платят ли они налоги.

О том, сколько и какие налоги платятся ежемесячно с их зарплаты, знают 64,2% опрошенных. Соответственно, 26,4% граждан не знают, о какой сумме идет речь. Среди них 36,1% украинцев в возрасте от 18 до 24 лет.

С 1 декабря 2021 года отчисления из зарплаты достигли 1267,5 грн. С октября 2022 года планируется повышение “минималки” с 6500 грн до 6700 грн, соответственно, сумма налогов вырастет до 1306,5 грн. Сюда входят НДФЛ (налог на доходы физических лиц) в размере 18%, и военный сбор – 1,5%.

Кроме того, уже очень скоро украинцам придется платить налоги и с дополнительных видов деятельности. Налоги с подработки придется платить ежемесячно в размере 5,5%. Эту сумму обязуют платить таксистов и парикмахеров, репетиторов, домработниц и дрессировщиков собак, а также фотографов, нянь, астрологов и психотерапевтов.

Справка Finance.ua:

  • Налоги можно разделить на две категории: прямые и косвенные. Прямые налоги. Практически все они уплачиваются с зарплаты, поэтому эти налоги идут в неразрывной связи — единый социальный взнос (ЕСВ) + налог на доходы (НДФЛ) + военный сбор.
  • Единый социальный взнос (ЕСВ). Средства идут напрямую в государственный Фонд социального страхования. Из него выплачиваются пенсии, пособия по нетрудоспособности или безработице. Его ставка — 22% от минимальной зарплаты, которая с 1 января 2022 составляет 6500 грн. Соответственно, из зарплаты удерживается 1430 грн ЕСВ.
  • Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог, который уплачивается с любых доходов по ставке в 18% от полученной суммы. Он применяется к широкому перечню доходов.
  • Военный сбор. Удерживается с доходов украинцев в размере 1,5% и полностью направляется на нужды Вооруженных сил Украины. Его не применяют к обеспечению разведчиков, пограничников, работников МВД и правоохранителей.

Подробнее о налогах читайте в нашем материале – Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года. Налог на Google и другие 💰

По материалам Сегодня
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