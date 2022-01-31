Французская Alstom поставит Украине 130 локомотивов на 900 миллионов евро

Президент Владимир Зеленский рассказал об инфраструктурных проектах, которые Украина реализует вместе с Францией, в частности, о поставках 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 млн евро.

Об этом он сказал в ходе брифинга по итогам встречи с президентом Франции Макроном.

«Важным вопросом нашей встречи стало привлечение Франции к совместным экономическим и прежде всего инфраструктурным проектам. Я ценю, что французская сторона активно участвует в восстановлении инфраструктуры нашего государства.

В совместном взаимодействии нами реализуется важный проект для очистки питьевой воды в Мариуполе и реконструкция водоканала в городе Попасная на Луганщине. Благодаря этому проекту доступ к питьевой воде получат полмиллиона мариупольцев и более 1 млн наших граждан на Луганщине», — сказал во время выступления Зеленский.

По его словам, стороны финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализации ряд проектов — поставка 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 млн евро и поставки 370 единиц пожарно-спасательной техники на 300 млн евро.

«Также реализуется проект, в частности в городе Николаев, по строительству патрульных катеров для Государственной пограничной службы. Украина и Франция продолжают развивать сотрудничество с компанией Airbus по созданию национального авиаперевозчика», — добавил украинский президент.

Также, по его словам, в рамках военно-технического сотрудничества подпишут соглашение о сотрудничестве между Укроборонпромом и компанией Thales.

Он добавил, что также подписано совместное заявление Укроборонпрома с французской стороной относительно реформ ОПК Украины.