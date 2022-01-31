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Французская Alstom поставит Украине 130 локомотивов на 900 миллионов евро

Французская Alstom поставит Украине 130 локомотивов на 900 миллионов евро

Президент Владимир Зеленский рассказал об инфраструктурных проектах, которые Украина реализует вместе с Францией, в частности, о поставках 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 млн евро.

Об этом он сказал в ходе брифинга по итогам встречи с президентом Франции Макроном.

«Важным вопросом нашей встречи стало привлечение Франции к совместным экономическим и прежде всего инфраструктурным проектам. Я ценю, что французская сторона активно участвует в восстановлении инфраструктуры нашего государства.

В совместном взаимодействии нами реализуется важный проект для очистки питьевой воды в Мариуполе и реконструкция водоканала в городе Попасная на Луганщине. Благодаря этому проекту доступ к питьевой воде получат полмиллиона мариупольцев и более 1 млн наших граждан на Луганщине», — сказал во время выступления Зеленский.

По его словам, стороны финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализации ряд проектов — поставка 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 млн евро и поставки 370 единиц пожарно-спасательной техники на 300 млн евро.

«Также реализуется проект, в частности в городе Николаев, по строительству патрульных катеров для Государственной пограничной службы. Украина и Франция продолжают развивать сотрудничество с компанией Airbus по созданию национального авиаперевозчика», — добавил украинский президент.

Также, по его словам, в рамках военно-технического сотрудничества подпишут соглашение о сотрудничестве между Укроборонпромом и компанией Thales.

Он добавил, что также подписано совместное заявление Укроборонпрома с французской стороной относительно реформ ОПК Украины.

По материалам Економічна Правда
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