Швейцарский стартап разрабатывает «летающую» яхту на водороде

Швейцарский стартап The Jet Zero Emission объединился с компанией Zenith Marine и DWYN для создания нового судна с нулевым уровнем выбросов. Яхту запустят в 2023 году в Дубае.
Об этом сообщает издание Interestingengineering.
Судно называют первой «летающей» яхтой, так как может показаться, что яхта действительно парит над водой. Делает это она благодаря подводным крыльям Jet — лопасти, похожие на крылья, расположенные под корпусом, которые рассекают воду по мере того, как лодка набирает скорость, поднимая судно вверх.
Эти суда на подводных крыльях обеспечивают более плавное движение в воздухе без сопротивления по сравнению с обычными яхтами и могут поднять судно над водой на 0,9 м.
Изображение: Interestingengineering
Длина судна — 10 м, при этом одновременно оно может перевозить до 10 людей, включая капитана.
«Мы рады презентовать проект в Дубае и получить возможность производить и запускать The Jet, которая станет первой в мире лодкой, которая будет плавать без шума, волн или выбросов», — добавил Тебо в пресс-релизе.
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