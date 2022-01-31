Швейцарский стартап разрабатывает «летающую» яхту на водороде

Швейцарский стартап The Jet Zero Emission объединился с компанией Zenith Marine и DWYN для создания нового судна с нулевым уровнем выбросов. Яхту запустят в 2023 году в Дубае.

Об этом сообщает издание Interestingengineering.

Судно называют первой «летающей» яхтой, так как может показаться, что яхта действительно парит над водой. Делает это она благодаря подводным крыльям Jet — лопасти, похожие на крылья, расположенные под корпусом, которые рассекают воду по мере того, как лодка набирает скорость, поднимая судно вверх.

Эти суда на подводных крыльях обеспечивают более плавное движение в воздухе без сопротивления по сравнению с обычными яхтами и могут поднять судно над водой на 0,9 м.



Изображение: Interestingengineering

Длина судна — 10 м, при этом одновременно оно может перевозить до 10 людей, включая капитана.

«Мы рады презентовать проект в Дубае и получить возможность производить и запускать The Jet, которая станет первой в мире лодкой, которая будет плавать без шума, волн или выбросов», — добавил Тебо в пресс-релизе.