Евроконтроль определил крупнейшие аэропорты Европы по числу рейсов

Крупнейшим аэропортом Европы по числу рейсов в начале февраля стал Стамбул с показателем 893 вылета и прилета в день, сообщил гендиректор Евроконтроля Имон Бреннан.
Эта организация объединяет диспетчеров по всей Европе и в некоторых государствах за ее пределами.
На втором месте находится амстердамский Схипхол с результатом 826 рейсов в день, на третьем — Барахас в Мадриде с результатом 778 вылетов и прилетов в день.
В ТОП-10 крупнейших воздушных ворот вошли также Франкфурт, Шарль-Де-Голль в Париже, Хитроу в Лондоне, Сабиха Гёкчен в Стамбуле, Мюнхен, Барселона и Лиссабон.
Евроконтроль составил рейтинг на основе среднего числа рейсов в день в период с 30 января по 5 февраля 2022 года. Он включал все вылеты и прилеты, в том числе небольших самолетов бизнес-авиации, и не учитывал пассажиропоток.
Busiest airport in the— Eamonn Brennan (@eurocontrolDG) February 6, 2022
eurocontrol</a> Network is currently <a href="https://twitter.com/igairport?ref_src=twsrc%5Etfw">igairport with 893 flights/day, ahead of
Schiphol</a> (826 flights/day) and <a href="https://twitter.com/aena?ref_src=twsrc%5Etfw">aena #MadridAirport (778)
Transport_EU</a> <a href="https://twitter.com/ECACceac?ref_src=twsrc%5Etfw">ECACceac
ACI_EUROPE</a> <a href="https://twitter.com/CANSOEurope?ref_src=twsrc%5Etfw">CANSOEurope
A4Europe</a> <a href="https://twitter.com/IATA?ref_src=twsrc%5Etfw">IATA
eraaorg</a> <a href="https://twitter.com/EBAAorg?ref_src=twsrc%5Etfw">EBAAorg pic.twitter.com/nedhuaJ5C1
В рейтинг попал стамбульский аэропорт Сабихи Гекчен в Азии, но при этом не включены европейские аэропорты России. Это связано с тем, что Турция является членом Евроконтроля, тогда как Россия не входит в организацию.
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