Евроконтроль определил крупнейшие аэропорты Европы по числу рейсов

Крупнейшим аэропортом Европы по числу рейсов в начале февраля стал Стамбул с показателем 893 вылета и прилета в день, сообщил гендиректор Евроконтроля Имон Бреннан.

Эта организация объединяет диспетчеров по всей Европе и в некоторых государствах за ее пределами.

На втором месте находится амстердамский Схипхол с результатом 826 рейсов в день, на третьем — Барахас в Мадриде с результатом 778 вылетов и прилетов в день.

В ТОП-10 крупнейших воздушных ворот вошли также Франкфурт, Шарль-Де-Голль в Париже, Хитроу в Лондоне, Сабиха Гёкчен в Стамбуле, Мюнхен, Барселона и Лиссабон.

Евроконтроль составил рейтинг на основе среднего числа рейсов в день в период с 30 января по 5 февраля 2022 года. Он включал все вылеты и прилеты, в том числе небольших самолетов бизнес-авиации, и не учитывал пассажиропоток.

В рейтинг попал стамбульский аэропорт Сабихи Гекчен в Азии, но при этом не включены европейские аэропорты России. Это связано с тем, что Турция является членом Евроконтроля, тогда как Россия не входит в организацию.