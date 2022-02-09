Каков порядок и срок регистрации ПРРО

Применение программных регистраторов расчетных операций (ПРО) регулируется Порядком регистрации, ведение реестра и применения программных регистраторов расчетных операций, утвержденным приказом от 23.06.2020 № 317 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 14 июня 2016 года № 547» с изменениями и дополнениями.

Finance.ua узнал детали в Государственной налоговой службе.

Во время регистрации каждому ПРРО фискальным сервером ГНС автоматически формируется и присваивается фискальный номер.

Фискальный номер ПРРО составляет уникальный числовой порядковый номер регистрационной записи в реестре программных регистраторов расчетных операций, в соответствии с алгоритмом его формирования.

Фискальный номер ПРРО не меняется в случае перерегистрации ПРРО, внесении изменений в данные о ПРРО и сохраняется по ПРРО до даты отмены его регистрации.

Регистрационное заявление по ф. № 1-ПРРО в электронной форме с соблюдением требований законов в сфере электронного документооборота и использования электронных документов подается по основному месту учета субъекта хозяйствования как плательщика налогов к фискальному серверу средствами Электронного кабинета (портального решения для пользователей или программного интерфейса (API)), или средствами телекоммуникаций.

В регистрационном заявлении по ф. № 1-ПРРО указывается локальный ПРРО номер, который присваивается такому ПРРО субъектом хозяйствования. Локальный номер ПРРО составляет числовой номер, он является уникальным среди номеров, которые присваиваются субъектом хозяйствования в произвольном порядке ПРРО для его регистрации и применения в соответствующей хозяйственной единицы.

Локальный ПРРО номер сохраняется за ПРРО до даты отмены регистрации ПРРО.

Фискальным сервером осуществляется автоматизированная обработка регистрационного заявления по ф. № 1-ПРРО, по результатам которой ПРРО регистрируется или формируется отказ в регистрации ПРРО. О результатах обработки регистрационного заявления по ф. № 1-ПРРО, субъекту хозяйствования выдается или направляется информация средствами Электронного кабинета или средствами телекоммуникаций:

в день получения регистрационного заявления по ф. № 1- ПРРО , если регистрационное заявление по ф. № 1- ПРРО , поступило не позднее 16.00 рабочего (операционного дня);

не позднее следующего рабочего дня, если регистрационное заявление по ф. № 1- ПРРО поступило после 16.00 рабочего (операционного дня).

Такая информация направляется в виде квитанции, что является электронным уведомлением, которое формируется в формате, утвержденном в установленном законодательством порядке, программным обеспечением контролирующего органа по результатам идентификации, обработки электронного документа (далее – квитанция) (п. 4 разд. II Порядка № 317).

В случае отсутствия оснований для отказа в регистрации ПРРО регистрируется путем присвоения программным обеспечением фискального сервера фискального номера ПРРО с внесением данных в Реестр ПРРО.

Датой регистрации ПРРО является дата формирования фискального номера ПРРО.

О регистрации ПРРО субъекту хозяйствования направляется информация в квитанции с указанием присвоенного во время регистрации фискального номера ПРРО.

При наличии оснований для отказа в регистрации ПРРО фискальный сервер формирует сообщение об отказе в регистрации ПРРО с указанием оснований для такого отказа (п. 6 разд. II Порядка № 317).