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Мировые расходы на цифровую рекламу в 2026 году достигнут 753 млрд долларов

Мировые расходы на цифровую рекламу в 2026 году достигнут 753 млрд долларов

Специалисты аналитической компании Juniper Research провели исследование, результаты которого позволили прогнозировать, что глобальные расходы на цифровую рекламу увеличатся с 407 млрд долларов в 2022 году до 753 млрд долларов в 2026 году. Эти показатели соответствуют росту на 85%. В прогнозе также сказано, что к 2026 году доход от мобильных приложений будет составлять 56% всей суммы.

По мнению аналитиков, хотя изменения конфиденциальности, принятые Apple и Google, ограничивают потенциал эффективной атрибуции рекламы, всё ещё сохраняются большие возможности. Доступность SKAdNetwork на iOS, например, является важной возможностью для рекламодателей получить доступ к агрегированным данным, позволяя нацеливаться на области, подходящие для роста.

Аналитики прогнозируют, что общие расходы на рекламу в мобильных приложениях увеличатся с 201 млрд долларов в 2022 году до 425 млрд долларов в 2026 году на фоне того, что бренды стремятся завоевать доверие потребителей.

В прогнозе ожидается, что расходы на рекламу на настольных компьютерах увеличатся с 97 млрд долларов в 2022 году до 142 млрд долларов в 2026 году, несмотря на перенаправление расходов на портативные устройства и реализацию правил защиты данных, влияющих на политику использования файлов cookie.

Исследователи определили видео как ключевой канал для рекламодателей. Они ожидают, что расходы на видеорекламу в течение следующих четырёх лет вырастут на 63%. Этому способствует успех популярных каналов распространения, таких как TikTok и YouTube Shorts.

По материалам iXBT.com
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