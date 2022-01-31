Крупнейший производитель техники Apple готовится начать выпуск электромобилей

Foxconn Group, известная как крупнейший контрактный производитель Apple, ещё год назад объявила о своих планах по выходу на быстрорастущий рынок электромобилей. Теперь стало известно, что компания готовится начать выпуск продукции в разных регионах мира.

Национальная нефтяная корпорация Таиланда (National Petroleum Corporation of Thailand) объявила, что её завод по производству электромобилей в стране, который является совместным предприятием с Foxconn Group, начнёт массовое производство в первом квартале 2024 года.

Обе компании планируют инвестировать около 1 миллиарда долларов в открытие нового завода в Таиланде. Национальная нефтяная корпорация Таиланда оценивает годовой объём производства в 50 000 автомобилей на начальном этапе, который впоследствии будет увеличен примерно до 150 000 автомобилей.

Примечательно, что Foxconn не ограничивает бизнес по производству электромобилей Таиландом, а распространяет его по регионам. Всего несколько дней назад компания объявила, что сотрудничает с Министерством инвестиций Индонезии и другими фирмами для разработки электромобилей в регионе.

До этого тайваньская компания также подписала соглашение о приобретении своего первого завода по производству электромобилей в Северной Америке. Это часть сделки на 280 миллионов долларов с американским стартапом по производству электромобилей Lordstown Motors, которая также включает покупку акций. Этот план также рассматривает возможность создания к 2024 году заводов по производству электромобилей в Индии, Европе и Северной или Южной Америке.

Несколько месяцев назад Foxconn представила три прототипа моделей электромобилей, которые планирует выпустить в коммерческих количествах в этом году. Автомобили были созданы совместно Foxconn и тайваньской компанией Yulon Motors.