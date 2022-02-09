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В 2022 году в мире могут продать 85 млн новых автомобилей

В 2022 году в мире могут продать 85 млн новых автомобилей

В 2022 году в мире могут продать 85 млн новых автомобилей, что на 6% больше, чем в 2021 году. Такой прогноз сделали аналитики компании LMC Automotive.

В частности, прогнозируется, что в Европе в 2022 году продадут 17,8 млн автомобилей (+7%), в США – 18,7 млн автомобилей (+6%), а в Китае – 26,6 млн автомобилей (+5%).

По мнению аналитиков LMC Automotive, увеличение продаж новых автомобилей в 2022 году по сравнению с 2021 годом может произойти благодаря ослаблению дефицита микрочипов и электронных компонентов, который наблюдается уже второй год подряд.

Предполагается, что полное восстановление автомобильной промышленности после кризиса, связанного с дефицитом микрочипов, начнется во второй половине 2022 года. Сбои производства машин из-за дефицита микрочипов будут и в нынешнем году, но, согласно прогнозу, в 2 раза меньше, чем в 2021 году.

Нужно отметить, что в 2021 году многие автопроизводители из-за глобального дефицита микрочипов и электронных компонентов были вынуждены приостанавливать производство. В результате выпущено меньше машин, чем планировалось. От этого пострадали европейские, азиатские и американские автопроизводители.

По материалам autonews.ua
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