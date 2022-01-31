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Renault полностью откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе к 2030 году

Renault полностью откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе к 2030 году

В интервью Automotive News глава французского автопроизводителя Renault Лука де Мео заявил, что компания намерена полностью отказаться от автомобилей с классическими двигателями внутреннего сгорания на европейском рынке к 2030 году.

В ближайшие несколько лет Renault планирует существенно расширить линейку электромобилей на европейском рынке, которые будут выпущены вслед за новым кроссовером Megane E-Tech. Ожидается, что массовое производство этой модели начнётся уже в этом месяце. Renault Megane E-Tech будет доступен с электромотором мощностью 130 л.с. с 250 Нм крутящего момента, а также 218 л.с. и 300 Нм. Топовая версия сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,4 с, а максимальная скорость составляет 160 км/ч. Заявленный запас хода составляет 470 км.

Также компания Renault планирует перевести на электрическую платформу автомобили спортивного бренда Alpine. В данный момент бренд, возрождённый в 2016 году, выпускает только спорткары A110, оснащённые 1,8-литровыми бензиновыми турбомоторами.

При этом подконтрольный бренд Dacia продолжит выпускать бензиновые и дизельные машины «настолько долго, насколько позволят европейские законы». Это связано с желанием компании удерживать цены на машины бюджетного бренда на невысоком уровне.

По материалам iXBT.com
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