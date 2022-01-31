Tesla владеет Bitcoin на $2 млрд. В 2021 году компания потеряла $101 млн из-за падения криптовалюты

Производитель электромобилей Tesla владеет криптовалютой Bitcoin на сумму около $ 1,99 млрд.

Об этом говорится в обновленном отчете, который 7 февраля Tesla подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

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В первом квартале 2021 года Tesla купила и получила Bitcoin на $ 1,5 млрд, свидетельствуют данные отчета. В течение 2021 года компания зафиксировала убытки в $ 101 млн от обесценивания этого актива.

Несмотря на зафиксированные убытки $ 101 млн из-за волатильности криптовалюты, компания получила $ 272 млн прибыли от продажи цифровых активов в 2021 году и заявила, что «верит в долгосрочный потенциал цифровых активов».

По состоянию на 31 декабря 2021 года рыночная стоимость цифровых активов Tesla составляла $ 1,99 млрд.