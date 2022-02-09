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Через восемь лет Украина на треть будет состоять из пенсионеров

Через восемь лет Украина на треть будет состоять из пенсионеров

Решение вопроса о внедрении накопительной пенсионной реформы сейчас является одним из самых приоритетных, поскольку, согласно демографическому прогнозу, через 8 лет треть населения Украины будут составлять пенсионеры.

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Соответственно, государство не сможет в полной мере обеспечить украинцев пенсионными выплатами, если не предпринимать уже сейчас каких-нибудь действий.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат фракции «Слуга народа» рассказала: «Сейчас 26,4% населения – это люди старше 60 лет. К 2030 году, по прогнозам ООН и нашего Института демографии, количество людей в возрасте 60+ составит более 32%, то есть каждый третий житель Украины будет пенсионером. Еще треть населения – это наши дети».

Однако при той системе, которая сегодня работает в стране по уплате налогов (ЕСВ) для обеспечения пенсионных выплат, правительство не сможет обеспечить достойную старость украинцам.

Только в этом году для того, чтобы перекрыть дефицит пенсий, из государственного бюджета будет выделено около 220 миллиардов гривен. По словам депутата, размер дефицита ежегодно растет.

Чиновница считает, что Украине нужна совсем другая модель, которая будет предусматривать не только налоги работающих, но и накопительный формат. Тем более, если говорить о существующем проекте пенсионной реформы, то человек имеет право самостоятельно решать, куда направить средства: оставить в Уполномоченном пенсионном фонде или выбрать частный институт – банк, у которого есть пенсионный депозит или частный пенсионный фонд.

Напомним, 1 марта состоится индексация пенсий, которая предусматривает ежемесячные надбавки в размере 14%.

Справка Finance.ua:

  • 1 марта для 10,2 млн украинцев пенсии и социальные выплаты вырастут на 14%. Ожидается индексация страховых пенсий и доплаты для различных категорий, не подпадающих под нее;
  • под повышение выплат подпадет 10 млн 200 тыс. пенсионеров. «Это будет и индексация страховых пенсий и доплаты для разных категорий, которые не подпадают под индексацию. Кроме того, мы впервые проиндексируем военные пенсии», — перечислила Лазебная.
По материалам Первый деловой
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