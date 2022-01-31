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Зарплаты в Кабмине-2021: за год больше всего заработали Кулеба и его первый заместитель

Журналисты портала «Слово и дело» исследовали, сколько зарабатывали министры и их заместители в 2021 году: сколько заработал каждый министр, какой была их средняя зарплата и как выглядит пятерка самых высокооплачиваемых заместителей.

Кто из министров заработал больше всего в 2021 году


Инфографика: «Слово и дело»

Среди министров больше всего в прошлом году заработал Дмитрий Кулеба – 1 млн 66 тыс. 688 грн. В среднем министр иностранных дел получал около 88,9 тыс. в месяц.

В декабре ему насчитали чуть более 213 тысяч – оклад, надбавки, суточные на командировки, отпускные, материальная помощь на оздоровление.

На втором месте – министр образования и науки Сергей Шкарлет, который заработал 911 тыс. 818 грн. В среднем ему платили около 75,9 тыс. в месяц.

Самую высокую зарплату Шкарлет получил в марте – 136,7 тыс. грн (оклад, надбавки, суточные на командировки, отпускные, пособие на оздоровление), а также в декабре – почти 154 тысячи. грн (оклад, надбавки, оплата за дни временной нетрудоспособности, помощь на решение социально-бытовых вопросов).

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых министров Марина Лазебная: за год глава Минсоцполитики заработала 899 тыс. 762 грн. У нее самая высокая зарплата была в июне – чуть более 130 тыс. грн (оклад, надбавки, отпускные, пособие на оздоровление). Ее средняя зарплата составляла 74,9 тыс. в месяц.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заработал в течение года 687 тыс. 42 грн. Месячная зарплата Шмыгаля составляла в среднем 57,2 тыс. Наименьшее руководителю правительства насчитали в сентябре – 44 тыс. 656 грн, больше всего в ноябре – 71 тыс. 4 грн.

Меньше всего за год заработали министры, которые ушли из правительства летом-осенью или были недавно назначены. Так, первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко и министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заработали около 125 тыс. грн. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин заработал 105,2 тыс. грн.

Зарплаты заместителей министров: топ-5 самых оплачиваемых


Инфографика: «Слово и дело»


Инфографика: «Слово и дело»

Из заместителей больше всего заработала Эмине Джапарова из Министерства иностранных дел – 1 млн 169 тыс. 627 грн. Самые высокие начисления у Джапаровой были в октябре (164 тыс. 151 грн) и декабре (225 тыс. 802 грн).

Заместитель министра обороны Анатолий Петренко заработал за год 1 млн 106 тыс. 293 грн.

Кроме того, в топ самых высокооплачиваемых заместителей попали сразу два человека из Министерства социальной политики Виталий Музыченко (1 млн 49,2 тыс. грн) и Евгений Кот (1 млн 41,3 тыс. грн).

Замыкает пятерку Вячеслав Негода из Министерства развития общин и территорий – за 2021 год он заработал 1 млн 41,3 тыс. грн.

В течение всего года рекордно большую зарплату начислили в декабре Анне Маляр из Министерства обороны – 351,5 тыс. грн. Это оклад, надбавки, помощь на оздоровление и для решения социально-бытовых вопросов, премия. Отметим, что в том месяце еще два заместителя министра обороны заработали более 300 тысяч.

Рекордно низкую зарплату начислили, тоже в декабре, Егору Божко из Министерства иностранных дел – 3 тыс. 242 грн. Кстати, в конце года Божко подал в отставку.

По материалам Слово и Дело
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