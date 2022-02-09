Завышенные платежки за газ: в «Нафтогазе» объяснили, как действовать

Чтобы получать в платежках за газ лишь корректные цифры по объемам голубого топлива, нужно передавать данные в облгазы с 1 по 5 число ежемесячно.

Об этом напомнили в НАК «Нафтогаз».

Читайте также: Как заплатить за газ «Нафтогазу»

«Учет газа — обязательства и ответственность операторов газораспределительных сетей (облгазов). Это те компании, которые приходят к вам периодически снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования. Облгазы собирают показания счетчиков через каналы связи», — говорится в сообщении.

Поставщики газа берут данные о количестве потребленного топлива с информационной платформы оператора ГРМ. Затем объем потребленного газа умножается на цену, зафиксированную в пределах текущего тарифного плана.

Если клиент не передал показания счетчика или передал их поздно, оператор ГРМ загружает на платформу предельные объемы потребления.

В случае если потребитель не согласен с данными начисления объемов газа, он может обратиться в облгаз. Облгаз должен сделать перерасчет в объемах. Информация будет отражена в счете следующего месяца.