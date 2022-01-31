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В Украине можно получить спецсубсидию на электрообогрев: кому и сколько

В Украине можно получить спецсубсидию на электрообогрев: кому и сколько

Украинцы, которые живут на линии разграничения, могут получить специальную субсидию на электрообогрев. Она составляет 1500−1700 гривен.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире телеканала «ДОМ».

По ее словам, этим механизмом активно пользуется Донецкая область, Луганская — меньше.

«Там люди не имеют ни газового отопления, ни электроотопления, потому что там все было разрушено. Мы сделали исключение. Для тех всех населенных пунктов, которые находятся на линии разграничения, мы дали право на субсидию по тарифам, как для электроотопления. У кого нет электроотопления, они обогреваются электрообогревателями», — сообщила Лазебная.

Справка Finance.ua:

  • жилищная субсидия является безвозвратной адресной государственной социальной помощью жителям домохозяйств. Получение жилищных субсидий не связано и не влечет за собой изменения формы собственности жилья;
  • украинцы могут подать заявку на оформление жилищной субсидии через портал «Дія». Там необходимо заполнить анкету по 21 вопросу;
  • заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма предполагает запуск программы «єСубсидія» с выплатами на карту, которые можно потратить только на оплату коммунальных услуг, по аналогии с программой «єПідтримка».

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По материалам РБК-Украина
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