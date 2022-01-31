Нацбанк изменил порядок выдачи лицензий банкам на гривневые переводы

Национальный банк обновил порядок предоставления небанковским учреждениям лицензий на перевод средств в гривне без открытия счетов.
НБУ изменил порядок выдачи лицензии на перевод в гривне без открытия счетов согласно новым правилам лицензирования, регистрации и осуществления деятельности на рынке небанковских финуслуг, утвержденных в конце 2021 года.
В частности, урегулирован вопрос в части совершенствования перечня требований:
Также предусмотрено право Нацбанка отказать в выдаче лицензии на гривневый перевод, если контроллер заявителя является налоговым резидентом или гражданином страны, осуществляющей вооруженную агрессию против Украины.
Соответствующие нормы содержит постановление НБУ №11, которое вступает в силу с 8 февраля 2022 года.
Документ будет способствовать актуализации порядка выдачи лицензий на перевод средств в гривне и установлению единых (унифицированных) требований к поставщикам финансовых услуг, деятельность которых регулируется НБУ, а также создаст для поставщиков финуслуги по переводу средств условия правовой определенности.
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