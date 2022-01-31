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Нацбанк изменил порядок выдачи лицензий банкам на гривневые переводы

Нацбанк изменил порядок выдачи лицензий банкам на гривневые переводы

Национальный банк обновил порядок предоставления небанковским учреждениям лицензий на перевод средств в гривне без открытия счетов.

НБУ изменил порядок выдачи лицензии на перевод в гривне без открытия счетов согласно новым правилам лицензирования, регистрации и осуществления деятельности на рынке небанковских финуслуг, утвержденных в конце 2021 года.

В частности, урегулирован вопрос в части совершенствования перечня требований:

  • которым должны соответствовать заявители для получения лицензии на перевод средств (в отношении уставного капитала, деловой репутации, профессиональной пригодности, финансового и имущественного положения, а также в части документов, представляемых заявителем в НБУ для получения лицензии на перевод средств и тому подобное);
  • которые должны соблюдать поставщики финансовой услуги по переводу средств в течение действия лицензии (в отношении корпоративного управления, управления конфликтом интересов, открытия обособленных подразделений, совмещения должностей, а также требования к руководителям, главным бухгалтерам, ключевым лицам и тому подобное).

Также предусмотрено право Нацбанка отказать в выдаче лицензии на гривневый перевод, если контроллер заявителя является налоговым резидентом или гражданином страны, осуществляющей вооруженную агрессию против Украины.

Соответствующие нормы содержит постановление НБУ №11, которое вступает в силу с 8 февраля 2022 года.

Документ будет способствовать актуализации порядка выдачи лицензий на перевод средств в гривне и установлению единых (унифицированных) требований к поставщикам финансовых услуг, деятельность которых регулируется НБУ, а также создаст для поставщиков финуслуги по переводу средств условия правовой определенности.

По материалам Финансовый клуб
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