Honor презентовал новый смартфон

Китайская компания Honor презентовала 8 февраля новый смартфон Honor 60 SE.
Об этом сообщает GSMArena.
Устройство имеет 16,9-сантиметровый OLED-дисплей с частотой обновления экрана в 120 Гц. Его общий вес 173 грамма.
В устройстве установлены процессор Dimensity 900 и батарея с мощностью 4300 мегаампер в час. Главная камера имеет 64 Мп.
Операционная память составит 8 Гб, а внутренняя 128 или 256 Гб, на выбор клиента. Смартфон будет доступен в трех цветах – серебристом, черном или зеленом.
Стоимость одного экземпляра Honor 60 SE стартует от 345 долларов США, а продажи начнутся уже с 17 февраля.
Фото: GSM Arena
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