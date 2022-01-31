Межбанк: покупать валюту сейчас или все же подождать

Вторник пройдет очень динамично на валютном рынке. Вчерашнее продолжение постепенного укрепления гривны отразится на поведении участников торгов достаточно двояко.

С одной стороны – активизируются те покупатели, кто захочет воспользоваться этой ситуацией и купить валюту подешевле. В сочетании с покупками валюты крупных местных клиентов, операциями «дочек» иностранных компаний по выводу дивидендов и нерезидентами, выходящими из ОВГЗ — это добавит спроса на межбанке. Кроме этого и активные покупки Нацбанка (вчера на рынке появлялся четыре раза) — частично «изымают» излишек доллара на торгах и сокращают шансы гривны на дальнейшее существенное укрепление.

С другой стороны – всегда в такой ситуации находятся клиенты, кто пытается дождаться «дна» по проседанию котировок и начинает откладывать свои заявки с целью его дождаться. И это снижает давление на курс гривны во время торгов.

Вот эти противоречивые чувства клиентов — купить сейчас и не рисковать, или все же попытаться это сделать подешевле и начать ждать наилучшего курса — и будут сегодня очень сильно психологически влиять на поведение межбанка.

Кроме этого, сегодня новый аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. На момент написания статьи чиновники анонсировали размещение облигаций в гривне без ограничений по сумме на 105, 343, 434, 735, 994 и 1932 дня, а также долларовые бумаги на 603 дня. И пока эти предложения не корректировали. По нашему прогнозу, 8-го числа Минфин сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 11,5% до 13,75% годовых, в зависимости от их сроков. А по долларовым бумагам доходность будет до 4% годовых.

Общий объем продажи на аукционе всех облигаций составит от 3,7 до 8,5 млрд грн, в зависимости от того, как активно будут продаваться валютные бумаги. Ведущую роль среди покупателей будут играть местные госбанки и банки с частным украинским капиталом. Особенно по коротким бумагам в гривне со сроком погашения 105 и 343 дня.

Это также отразится на поведении межбанка 8 и 9 февраля, хотя и глобально не подстрахует гривну, так как нерезиденты по прежнему выходят из украинских бумаг в силу предстоящих весенних изменений политики ФРС США и возможно, ЕЦБ.

Сегодня продолжится противостояние крупных покупателей и продавцов в части «борьбы» за курсовой тренд. И как и вчера — день на межбанке «сделают» крупные игроки, «дочки» иностранных компаний, нерезиденты и НБУ.

По прогнозам Finance.ua, статистика торгов во вторник составит до 480−650 сделок при общей сумме операций в пределах до $ 170−250 млн.

Но если смотреть стратегически, то мы бы особо не рассчитывали на глобальное укрепление позиций гривны до уровня осени прошлого года, так как Нацбанк фактически ежедневно пока выкупает излишек предложения на торгах. И продолжит это делать и далее — ему надо пополнять резервы для восполнение январских потерь ЗВР.

НДС

А это значит, что особого превышения предложения валюты на межбанке скоро не будет, и проседание котировок постепенно закончится. Определенное ситуативное небольшое проседание курса еще возможно, но мы не уверены, что оно будет уже особо существенным. Кроме этого, не стоит забывать, что после периода бюджетных платежей у клиентов наступит время выплат возмещенийи это уже сработает против гривны.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua 8 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,80 — 28,10 грн, евро — коридор 31,70- 32,00 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,91 / 27,93

евро — 31,82 / 31,84

Курсы валют на Межбанке

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